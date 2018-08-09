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Участница Pussy Riot покинула Россию вопреки запрету
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    Участница Pussy Riot покинула Россию вопреки запрету

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    Участница Pussy Riot покинула Россию вопреки запрету

    Москва, 9 августа. Участница панк-группы Pussy Riot Мария Алехина покинула Россию, несмотря на запрет. По словам остальных участников коллектива, в настоящее время она направляется в Эдинбург.

    «Несмотря на официальный запрет покидать Россию, Маша Алехина нашла способ сбежать и летит сейчас в Эдинбург. Наше выступление в рамках Riot Days Show в Эдинбурге начнется с 10 числа и будет проходить до 19. На сцене с 8.45 до 9.30», — пишет группа в Twitter.

    Напомним, что Алехиной ограничили выезд за границу за уклонение от обязательных работ, которые были назначены ей за акцию против блокировки Telegram возле здания ФСБ. Примечательно, что в среду Алехина уже пыталась вылететь из России, но была задержана в московском аэропорту «Домодедово».

    Автор: Антон Соколов
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