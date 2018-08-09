Участница Pussy Riot покинула Россию вопреки запрету

Москва, 9 августа. Участница панк-группы Pussy Riot Мария Алехина покинула Россию, несмотря на запрет. По словам остальных участников коллектива, в настоящее время она направляется в Эдинбург.

«Несмотря на официальный запрет покидать Россию, Маша Алехина нашла способ сбежать и летит сейчас в Эдинбург. Наше выступление в рамках Riot Days Show в Эдинбурге начнется с 10 числа и будет проходить до 19. На сцене с 8.45 до 9.30», — пишет группа в Twitter.

Despite the official ban to leave Russia, Masha Alyokhina has found a way to escape, and she is flying to Edinburgh right now! Our residency with Riot Days Show at the Edinburgh Fringe begins on 10th! Until 19th daily! On stage at 8:45-9:30. Tickets: https://t.co/eEGoTXe7fM — ???????????????????? ???????????????? (@pussyrrriot) August 9, 2018

Напомним, что Алехиной ограничили выезд за границу за уклонение от обязательных работ, которые были назначены ей за акцию против блокировки Telegram возле здания ФСБ. Примечательно, что в среду Алехина уже пыталась вылететь из России, но была задержана в московском аэропорту «Домодедово».