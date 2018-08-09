Меню
Общество
Названа дата прощания с актрисой Тамарой Дегтяревой
Происшествия
Два самолета столкнулись в аэропорту Стамбула
Следующая новость
Загрузка...

    Названа дата прощания с актрисой Тамарой Дегтяревой

    104

    Названа дата прощания с актрисой Тамарой Дегтяревой

    Москва, 9 августа. Прощание со старейшей актрисой московского театра «Современник» Тамарой Дегтяревой состоится в субботу, 11 августа. Как говорится в сообщении на сайте театра, оно будет проходить в ритуальном зале Николо-Архангельского крематория.

    Отпевание артистки состоится в Храме Федора Стратилата по адресу: Архангельский пер., 15А, стр. 2.

    «Время прощания мы сообщим в пятницу, 10 августа», — указано в сообщении.

    Народная артистка России скончалась на 75-м году жизни после продолжительной болезни. Федеральному агентству новостей сообщили, что у актрисы остановилось сердце на фоне диабета, проблем с сосудами. Как сообщила ФАН коллега Дегтяревой по «Современнику» Галина Петрова, актриса была трудягой, никогда не «звездила», даже когда снялась в «Вечном зове». 

    Отметим, что Тамара Васильевна сыграла более 30 ролей в театре и кино. В частности, зрители кино знали ее по работам в фильмах «Водитель автобуса», «Жизнь и смерть Фердинанда Люса», «Ищу человека», а также «Вечный зов».

     

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.