Названа дата прощания с актрисой Тамарой Дегтяревой

Москва, 9 августа. Прощание со старейшей актрисой московского театра «Современник» Тамарой Дегтяревой состоится в субботу, 11 августа. Как говорится в сообщении на сайте театра, оно будет проходить в ритуальном зале Николо-Архангельского крематория.

Отпевание артистки состоится в Храме Федора Стратилата по адресу: Архангельский пер., 15А, стр. 2.

«Время прощания мы сообщим в пятницу, 10 августа», — указано в сообщении.

Народная артистка России скончалась на 75-м году жизни после продолжительной болезни. Федеральному агентству новостей сообщили, что у актрисы остановилось сердце на фоне диабета, проблем с сосудами. Как сообщила ФАН коллега Дегтяревой по «Современнику» Галина Петрова, актриса была трудягой, никогда не «звездила», даже когда снялась в «Вечном зове».

Отметим, что Тамара Васильевна сыграла более 30 ролей в театре и кино. В частности, зрители кино знали ее по работам в фильмах «Водитель автобуса», «Жизнь и смерть Фердинанда Люса», «Ищу человека», а также «Вечный зов».