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Донбасс сегодня: ВСУ несут потери под Донецком, на подконтрольных Киеву частях региона проходят чистки
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    Донбасс сегодня: ВСУ несут потери под Донецком, на подконтрольных Киеву частях региона проходят чистки

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    Донбасс сегодня: ВСУ несут потери под Донецком, на подконтрольных Киеву частях региона проходят чистки

    Донбасс, 9 августа. Украинские солдаты подрываются на растяжках. Командующий ООС Дмитрий Наев проводит зачистки на территориях Донбасса, подконтрольных Киеву. Украинские СМИ пробили очередное дно. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

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    Череда бессмысленных небоевых потерь продолжает захлестывать украинскую армию. Двое военнослужащих 128-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины после смены на передовой 93-й части во время стирки вещей на ближайшем ручье подорвались на растяжке, предположительно, оставленной их предшественниками. За неделю это уже второй случай.

    Донбасс сегодня: ВСУ несут потери под Донецком, на подконтрольных Киеву частях региона проходят чистки

    По данным разведки Донецкой народной республики, бойцы выжили, но находятся в тяжелом состоянии в 61-м военном госпитале. Командир 128-й бригады, для того чтобы скрыть данный факт, который свидетельствует о его халатности, «наверх» передал сведения о ранении бойцов в результате «огня террористов». В данном случае есть один безусловный «плюс»: раненые хотя бы получат компенсацию от государства и бесплатное лечение по страховке.

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    Аналогичный по своему содержанию и последствиям случай произошел к западу от Донецка на украинской части Донбасса в районе города Марьинка. Украинский пограничник на пункте пропуска «Марьинка», по данным местных жителей, «отошел по нужде» и подорвался на растяжке. С многочисленными осколочными ранениями головы и спины боец госпитализирован.

    Данный инцидент так бы и был списан на боевые потери, если бы о нем не сообщили местные жители в социальных сетях, откуда и растиражировали ее украинские средства массовой информации. В штабе Объединенных сил Украины лишь констатировали факт произошедшего инцидента и отнесли его к разряду небоевых.

    Донбасс сегодня: ВСУ несут потери под Донецком, на подконтрольных Киеву частях региона проходят чистки

    Стоит отметить, что местонахождение пункта пропуска через линию разграничения «Марьинка» неизменно с 2015 года. А потому становится очевидно, что роковая растяжка, едва не убившая украинского солдата, однозначно оставлена его сослуживцами.

    Зачистки Донбасса и дно украинских СМИ

    На всей контролируемой киевскими силовиками части Донбасса, в особенности в крупных городах, в июле проходили «наевские чистки». Так сами украинские полицейские называют элементарные отработки-зачистки всех сочувствующих народным республикам жителей городов Донбасса, а также участвовавших в 2014 году в протестных акциях.

    Для проведения данных мероприятий Объединенные силы командующего Сергея Наева сформировали сводные отряды из представителей полиции, Нацгвардии, ВСУ и Службы безопасности Украины. В июле «наевские чистки» прошли в крупнейших городах Донецкой области — Славянске, Константиновке, Краматорске, Красноармейске и других. Сегодня закончились в Артемовске. Завершились задержаниями двух человек по подозрению в сотрудничестве с ДНР.

    Донбасс сегодня: ВСУ несут потери под Донецком, на подконтрольных Киеву частях региона проходят чистки

    А теперь, собственно, об украинских СМИ. В рамках описанных выше мероприятий и аналогичных им полиция одного только Краматорска с начала текущего года совместно с СБУ задержала более тридцати человек. Всех — по подозрению в участии в ополчении ДНР и связях с республикой.

    По данным корреспондента ФАН, полученных от источников в отделении Нацполиции в Краматорске, ни по одному из задержанных еще не вынесен приговор. Часть из них отпущена из-за отсутствия доказательной базы, а часть находится либо под подпиской, либо в следственных изоляторах. Но украинские СМИ поспешили окрестить всех задержанных «террористами, участвовавшими в 2014 году в оккупации Краматорска». Получается, к «террористам» отнесли даже тех, кого украинская Фемида не сочла таковыми.

    Тымчук стоял «на приемке»?

    Украинский депутат Рады, лидер пропагандистской группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук, вернувшись после длительного медийного отсутствия в украинские СМИ, сообщил об очередных поставках Россией горюче-смазочных материалов для нужд армий ЛНР и ДНР.

     

    Донбасс сегодня: ВСУ несут потери под Донецком, на подконтрольных Киеву частях региона проходят чистки

    Приведены даже точные цифры: 300 тонн — для армии ДНР и 700 — для вооруженных сил ЛНР. Где и как заходили ценные грузы, не сообщается. Фото и видео также не прилагаются. Видимо, Тымчук стоял «на приемке» сам, поэтому мы должны ему поверить.

    Еще одой «оперативной информацией» Тымчук косвенно, но указал на некомпетентность штаба Объединенных сил. За 6 августа он зафиксировал артиллерийский обстрел на мариупольском направлении с позиций ДНР с применением 122-мм артиллерийских установок.

    Донбасс сегодня: ВСУ несут потери под Донецком, на подконтрольных Киеву частях региона проходят чистки

    В сообщении самого штаба за 6 августа ничего подобного нет, только стандартные минометные и пулеметные обстрелы. Видимо, Тымчуку уже пора перебираться в штаб украинской армии или хотя бы в разведывательный главк Минобороны Украины. Такой талант пропадает.

    Автор: Николай Романенко специально для ФАН; ДНР
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