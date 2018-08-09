Донбасс сегодня: ВСУ несут потери под Донецком, на подконтрольных Киеву частях региона проходят чистки

Донбасс, 9 августа. Украинские солдаты подрываются на растяжках. Командующий ООС Дмитрий Наев проводит зачистки на территориях Донбасса, подконтрольных Киеву. Украинские СМИ пробили очередное дно. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Подарок от «побратимов»

Череда бессмысленных небоевых потерь продолжает захлестывать украинскую армию. Двое военнослужащих 128-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины после смены на передовой 93-й части во время стирки вещей на ближайшем ручье подорвались на растяжке, предположительно, оставленной их предшественниками. За неделю это уже второй случай.

По данным разведки Донецкой народной республики, бойцы выжили, но находятся в тяжелом состоянии в 61-м военном госпитале. Командир 128-й бригады, для того чтобы скрыть данный факт, который свидетельствует о его халатности, «наверх» передал сведения о ранении бойцов в результате «огня террористов». В данном случае есть один безусловный «плюс»: раненые хотя бы получат компенсацию от государства и бесплатное лечение по страховке.

Подарок от «побратимов», часть 2

Аналогичный по своему содержанию и последствиям случай произошел к западу от Донецка на украинской части Донбасса в районе города Марьинка. Украинский пограничник на пункте пропуска «Марьинка», по данным местных жителей, «отошел по нужде» и подорвался на растяжке. С многочисленными осколочными ранениями головы и спины боец госпитализирован.

Данный инцидент так бы и был списан на боевые потери, если бы о нем не сообщили местные жители в социальных сетях, откуда и растиражировали ее украинские средства массовой информации. В штабе Объединенных сил Украины лишь констатировали факт произошедшего инцидента и отнесли его к разряду небоевых.

Стоит отметить, что местонахождение пункта пропуска через линию разграничения «Марьинка» неизменно с 2015 года. А потому становится очевидно, что роковая растяжка, едва не убившая украинского солдата, однозначно оставлена его сослуживцами.

Зачистки Донбасса и дно украинских СМИ

На всей контролируемой киевскими силовиками части Донбасса, в особенности в крупных городах, в июле проходили «наевские чистки». Так сами украинские полицейские называют элементарные отработки-зачистки всех сочувствующих народным республикам жителей городов Донбасса, а также участвовавших в 2014 году в протестных акциях.

Для проведения данных мероприятий Объединенные силы командующего Сергея Наева сформировали сводные отряды из представителей полиции, Нацгвардии, ВСУ и Службы безопасности Украины. В июле «наевские чистки» прошли в крупнейших городах Донецкой области — Славянске, Константиновке, Краматорске, Красноармейске и других. Сегодня закончились в Артемовске. Завершились задержаниями двух человек по подозрению в сотрудничестве с ДНР.

А теперь, собственно, об украинских СМИ. В рамках описанных выше мероприятий и аналогичных им полиция одного только Краматорска с начала текущего года совместно с СБУ задержала более тридцати человек. Всех — по подозрению в участии в ополчении ДНР и связях с республикой.

По данным корреспондента ФАН, полученных от источников в отделении Нацполиции в Краматорске, ни по одному из задержанных еще не вынесен приговор. Часть из них отпущена из-за отсутствия доказательной базы, а часть находится либо под подпиской, либо в следственных изоляторах. Но украинские СМИ поспешили окрестить всех задержанных «террористами, участвовавшими в 2014 году в оккупации Краматорска». Получается, к «террористам» отнесли даже тех, кого украинская Фемида не сочла таковыми.

Тымчук стоял «на приемке»?

Украинский депутат Рады, лидер пропагандистской группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук, вернувшись после длительного медийного отсутствия в украинские СМИ, сообщил об очередных поставках Россией горюче-смазочных материалов для нужд армий ЛНР и ДНР.

Приведены даже точные цифры: 300 тонн — для армии ДНР и 700 — для вооруженных сил ЛНР. Где и как заходили ценные грузы, не сообщается. Фото и видео также не прилагаются. Видимо, Тымчук стоял «на приемке» сам, поэтому мы должны ему поверить.

Еще одой «оперативной информацией» Тымчук косвенно, но указал на некомпетентность штаба Объединенных сил. За 6 августа он зафиксировал артиллерийский обстрел на мариупольском направлении с позиций ДНР с применением 122-мм артиллерийских установок.

В сообщении самого штаба за 6 августа ничего подобного нет, только стандартные минометные и пулеметные обстрелы. Видимо, Тымчуку уже пора перебираться в штаб украинской армии или хотя бы в разведывательный главк Минобороны Украины. Такой талант пропадает.