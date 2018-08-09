Прилепин поставил на место украинку, призвавшую выгнать детей Донбасса из летних лагерей

Украинская детская писательница Лариса Ницой возмутилась из-за летних лагерей, в которых отдыхают дети из Донецкой и Луганской народных республик, имеющие «пророссийские» взгляды. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

По ее словам, Украина не должна допускать, чтобы в подобных учреждениях могли оказаться ребята, которые «прославляют Россию» и выступают против военных действий на территории Донбасса.

«Каким образом на территории Украины в летних детских лагерях отдыхают дети с оккупированных территорий (так на Украине называют Донецкую и Луганскую народные республики. — Прим. ФАН) наравне с детьми бойцов АТО (так называемая антитеррористическая операция на территории Донбасса. — Прим. ФАН)? И в этих лагерях дети, я извиняюсь, «сепаров» [сепаратистов] рассказывают детям бойцов АТО, что они хохлы, что Москва — это «страна forever», — обратилась она к СБУ.

По словам украинской писательницы, Киев должен заботиться о воспитании нового поколения. Украина не может допустить, чтобы в лагерях «сталкивались лбами» дети, «исповедующие» разные политические взгляды.

Кроме того, в июле она ввела украиноязычный режим в детском лагере в Карпатах. Туда Ницой была приглашена поработать. «Я сказала: «Значит так, воспитатели, у нас украиноязычный режим в лагере. Вы с детьми говорите исключительно на украинском языке», — рассказала писательница.

Их место за плинтусом

Известный российский писатель Захар Прилепин прокомментировал ФАН заявление Ларисы Ницой, поставив ее на место.

«Не нужно этой девушке отвечать, потому что Украина населена нормальными людьми. И слушая таких девушек, они будут отдавать себе отчет в том, кто, собственно, пришел к власти на Украине и какая инфекция бродит по стране. Чем громче ее голос будет звучать, тем скорее на Украине сменится власть. Тогда все эти девушки займут положенное место за плинтусом», — выразил свою позицию Захар Прилепин.

Заметим, что Лариса Ницой известна своими провокационными высказываниями. Так, например, в феврале ее возмущение вызвали говорящие по-русски киевляне. Позже, в июне, она устроила скандал, когда в здании СБУ услышала русскую речь.