ОНФ и Генпрокуратура предложат поправки к закону об экстремизме в Сети

Москва, 9 августа. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) проводят проверку обоснованности правоприменительной практики по статье УК о возбуждении ненависти и вражды.

В ОНФ намерены выяснить, взвешенность подхода правоохранительных органов к привлечению к ответственности пользователей Сети, которые становятся фигурантами уголовных дел по статье 282 УК России «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Проверка осуществляется по поручению президента России Владимира Путина, которое он дал в ходе «Прямой линии с президентом» 7 июня. В ходе «прямой линии» к президенту обратился депутат Госдумы Сергей Шаргунов. Парламентарий выразил мнение, что российские следственные органы применяют данную статью необоснованно.

На этой неделе вопрос об уголовной ответственности за распространение экстремистских материалов и призывов в Сети вновь оказался в центре общественного внимания.

В понедельник индустриальный районный суд Барнаула начал рассмотрение дела 23-летней Марии Мотузной и 19-летнего Даниила Маркина, которые обвиняются в экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за изображения, размещенного на их страницах в социальных сетях.

Заявление на Мотузную и Маркина написали студентки кафедры уголовно-правовых дисциплин филиала РАНХиГС Анастасия Битнер и Дарья Исаенко.

«Нас с Машей даже судят за один и тот же мем. Совпали не только заявительницы, но и одна из картинок, за которые нас в итоге и привлекли», — рассказал Маркин в комментарии RT.

Обратившийся к Путину депутат Шаргунов предлагает декриминализировать первичное нарушение закона по 282 статье. Парламентарий внес на рассмотрение Госдумы соответствующие поправки. Данную инициативу также поддержала уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.

«Я против уголовной ответственности за перепост. Я высказывала официальное мнение и поддерживаю эти инициативы в Государственной думе», — сказала Москалькова.

Подобной точки зрения придерживается и Русская православная церковь, в оскорблении которой обвиняется Мотузная. В РПЦ заявили, что готовы закрыть глаза на нарушения данной статьи.