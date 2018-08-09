Меню
Общество
ОНФ и Генпрокуратура предложат поправки к закону об экстремизме в Сети
Происшествия
Два самолета столкнулись в аэропорту Стамбула
Следующая новость
Загрузка...

    ОНФ и Генпрокуратура предложат поправки к закону об экстремизме в Сети

    233

    ОНФ и Генпрокуратура предложат поправки к закону об экстремизме в Сети

    Москва, 9 августа. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) проводят проверку обоснованности правоприменительной практики по статье УК о возбуждении ненависти и вражды.

    В ОНФ намерены выяснить, взвешенность подхода правоохранительных органов к привлечению к ответственности пользователей Сети, которые становятся фигурантами уголовных дел по статье 282 УК России «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

    Проверка осуществляется по поручению президента России Владимира Путина, которое он дал в ходе «Прямой линии с президентом» 7 июня. В ходе «прямой линии» к президенту обратился депутат Госдумы Сергей Шаргунов. Парламентарий выразил мнение, что российские следственные органы применяют данную статью необоснованно.

    На этой неделе вопрос об уголовной ответственности  за распространение экстремистских материалов и призывов в Сети вновь оказался в центре общественного внимания.

    В понедельник индустриальный районный суд Барнаула начал рассмотрение дела 23-летней Марии Мотузной и 19-летнего Даниила Маркина, которые обвиняются в экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за изображения, размещенного на их страницах в социальных сетях.

    Заявление на Мотузную и Маркина написали студентки кафедры уголовно-правовых дисциплин филиала РАНХиГС Анастасия Битнер и Дарья Исаенко.

    «Нас с Машей даже судят за один и тот же мем. Совпали не только заявительницы, но и одна из картинок, за которые нас в итоге и привлекли», — рассказал Маркин в комментарии RT.

    Обратившийся к Путину депутат Шаргунов предлагает декриминализировать первичное нарушение закона по 282 статье. Парламентарий  внес на рассмотрение Госдумы соответствующие поправки. Данную инициативу также поддержала уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.

    «Я против уголовной ответственности за перепост. Я высказывала официальное мнение и поддерживаю эти инициативы в Государственной думе», — сказала Москалькова.

    Подобной точки зрения придерживается и Русская православная церковь, в оскорблении которой обвиняется Мотузная. В РПЦ заявили, что готовы закрыть глаза на нарушения данной статьи.

    Автор: Артем Никулин
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.