Эксперт рассказал, как видеокамеры на избирательных участках «усложнят прохиндеям жизнь»

Москва, 9 августа. Видеокамеры, установленные для наблюдения за ходом выборов в России, значительно усложнят «разного рода прохиндеям» повышение показателей за счет воровства голосов, считает политолог и политтехнолог Андрей Колядин.

Регионы России готовятся к выборам, которые пройдут 9 сентября текущего года, в единый день голосования. По данным Центризбиркома, лидерами по установке видеокамер наблюдения стали Москва, Московская область, Красноярский и Алтайский края.

По мнению эксперта, все затраты на устройства видеонаблюдения окупятся сполна, и те регионы, который вложились в их установку, поступили верно.

«Все, что усложняет разного рода прохиндеям повышение показателей за счет воровства голосов, на выборах нужно использовать», — отметил Колядин в разговоре с Nation News.

Он напомнил о существовании более дешевых способов предотвратить фальсификацию выборов, среди которых QR-коды, комплексы обработки избирательных бюллетеней, единая система регистрации избирателей, наблюдатели и прочие меры. Однако установка камер вкупе с ними существенно повысит шансы на проведение честных выборов, считает Колядин.

Напомним, 9 сентября в регионах РФ пройдут выборы различного уровня. В частности, россиянам предстоит выбирать губернаторов, депутатов Госдумы и депутатов региональных парламентов.

Ранее корреспондент Федерального агентства новостей сообщал, что ассоциация «Национальный общественный мониторинг» (НОМ) подготовит к 9 сентября 30 тысяч наблюдателей, которые будут следить за ходом выборов в России.