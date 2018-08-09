В московском офисе «Открытой России» прошел обыск | 9 августа | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

В московском офисе «Открытой России» прошел обыск Сотрудники Следственного комитета России, после обыска в московском офисе «Открытой России», вынесли из здания шесть запечатанных сумок и коробок. Как передает корреспондент ФАН-ТВ, обыск шел полтора часа. Следователи изъяли листовки с осужденным в РФ украинским режиссером Олегом Сенцовым, сувенирную продукцию «Открытой России», материалы, имеющие отношение к выборам в Щербинке, а также плакаты и визитки к Чемпионату мира по футболу-2018 и забрали один компьютер. Сообщалось, что обыски связаны с делом ЮКОСа, так как неформальную общественную организацию «Открытая Россия» ранее возглавлял экс-глава нефтяной компании Михаил Ходорковский.

Московский окружной военный суд огласил приговор несостоявшемуся подрывнику Казанского собора Московский окружной военный суд, рассмотрев на базе Ленинградского окружного военного суда уголовное дело, огласил приговор в отношении Евгения Ефимова, признанного виновным в совершении преступлений за незаконное изготовление взрывчатых веществ и террористический акт. Напомню, взрывчатое вещество Ефимов планировал использовать для подрыва Казанского собора в декабре 2017 года. Ефимов вину признал. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в колонии строгого режима со штрафом в 100 000 рублей. Добавим, прокурор просил назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 5,5 лет.

МИД РФ заявил о возвращении более 3-х млн сирийцев на родину Более трех миллионов беженцев вернулись в свои дома в Сирии, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. По словам Захаровой, в частности, после освобождения от боевиков города Растан в свои дома вернулись более полутора тысяч жителей. Ранее МИД России отметило положительную динамику в развитии ситуации в Сирии.