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Юристу Золотову вынесли приговор по делу о хищении 80 млн рублей у экс-менеджера Роскосмоса
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    Юристу Золотову вынесли приговор по делу о хищении 80 млн рублей у экс-менеджера Роскосмоса

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    Юристу Золотову вынесли приговор по делу о хищении 80 млн рублей у экс-менеджера Роскосмоса

    Москва, 9 августа. Мещанский суд Москвы признал виновным юриста Дионисия Золотова в мошенничестве и приговорил его к 7,5 годам колонии, а также штрафу в размере 14 млн рублей.

    Кроме того, суд постановил прекратить производство по гражданскому иску к Золотову, поскольку он согласился добровольно погасить нанесенный им ущерб.

    Следствие установило, что подсудимый, находясь в СИЗО «Водник», убедил сокамерника, что сможет добиться переквалификации его дела за 80 млн рублей. При этом, как выяснилось позже, Золотов не мог и не собирался помогать своему «клиенту».

    Средства он получил от ныне покойного менеджера Роскосмоса Владимира Евдокимова. Супруга Евдокимова направила гражданский иск, когда поняла, что выплаченные деньги были похищены. Впоследствии юрист признал вину и заключил сделку со следствием.

     

    Автор: Антон Соколов
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