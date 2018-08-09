Мураховский напомнил о гиперзвуковом оружии РФ в ответ на планы США разместить элементы ПРО в космосе

Москва, 9 августа. Планы Вашингтона развернуть в космическом пространстве сенсоры и другие элементы противоракетной обороны (ПРО) никак не помогут в борьбе с российскими гиперзвуковыми маневрирующими средствами, заявил главный редактор журнала «Арсенал отечества» Виктор Мураховский.

«Ключевой вопрос здесь не в обнаружении, а в их перехвате, и он продолжает оставаться нерешаемой проблемой для средств противоракетной обороны», — отметил он в разговоре с «Экономика сегодня».

Военный эксперт и полковник в отставке Виктор Литовкин подтвердил слова Мураховского о неспособности американских военных перехватывать в космосе российские баллистические ракеты и напомнил, что бывший президент США Рональд Рейган заявлял ранее о «звездных войнах».

По его словам, американские Patriot PAC-3 не способны перехватить даже старые российские ракеты. В данной ситуации предложение Вашингтона можно рассматривать исключительно в контексте поиска дополнительного финансирования. Пентагону, по его мнению, требуются денежные средства сверх выделяемых ежегодно 700 миллиардов долларов.

«Что касается гиперзвукового оружия, то перехватить его фактически невозможно. Нет таких систем противоракетной обороны, и перспектив их создания в ближайшем будущем не просматривается», — заключил эксперт.

Напомним, на конференции в Хантсвилле директор агентства по ПРО генерал-лейтенант Сэм Гривз выступил с заявлением о том, что США намерены развернуть в космосе сенсорный слой противоракетной обороны.

Ранее военный эксперт Александр Жилин в разговоре с Федеральным агентством новостей напомнил, что российский лидер Владимир Путин на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом говорил о том, что размещать вооружение в космосе — неприемлемо. Данная инициатива, по мнению эксперта, связана с намерением главы Белого дома перевооружить армию США, взяв за основу новейшие технологии и возможность использовать космическое пространство.