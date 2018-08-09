Меню
Экономика
ФАС разрешила «М.Видео» купить Media Markt в России
Происшествия
Два самолета столкнулись в аэропорту Стамбула
Следующая новость
Загрузка...

    ФАС разрешила «М.Видео» купить Media Markt в России

    43

    ФАС разрешила «М.Видео» купить Media Markt в России

    Москва, 9 августа. Сделка по покупке российского бизнеса Media Markt ритейлером «М.Видео» была одобрена Федеральной антимонопольной службой. Об этом рассказали в четверг в пресс-службе ФАС.

    Согласно приведенным данным, реализация сделки «позволит привлечь новые инвестиции в отрасль и будет способствовать развитию сети». При этом она не приведет к ограничению конкуренции на рынке.

    Общая сумма сделки с учетом стоимости российского бизнеса Media Markt оценивается в 470 млн долларов, из них 300 млн придется на денежную часть сделки.

    Напомним, в июне сообщалось, что немецкая компания Media Markt Saturn, которая входит в группу Ceconomy, подтвердила свои намерения приобрести 15% акций сети магазинов «М. Видео». По итогам сделки бренд Media Markt уйдет из России: магазины будут переименованы в «М.Видео» или в «Эльдорадо». 

     

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.