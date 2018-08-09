Следователи нашли признаки политической деятельности у «Открытой России» в Москве

Москва, 9 августа. Правоохранительные органы обнаружили признаки политической деятельности общественной организации «Открытая Россия», которая признана нежелательной в РФ.

Федеральное агентство новостей публикует фото из офиса «Открытой России» в Москве, где в четверг прошли обыски. Следователи обнаружили тираж брошюр «Работа муниципального депутата в Москве. Пошаговое руководство», агитационные плакаты кандидатов в депутаты совета Щербинки, распечатки, посвященные осужденному в России украинскому режиссеру Олегу Сенцову, и многое другое.

Как сообщало ранее ФАН, сотрудники правоохранительных органов вынесли из здания шесть коробок с вещами «Открытой России».

Напомним, что в прошлом году «Открытую Россию» признали нежелательной в России организацией, поскольку ее деятельность направлена на подрыв конституционного строя страны. Статус нежелательной организации не позволяет юрлицу иметь свои подразделения на территории России, а также заниматься распространением информационных материалов. Кроме того, правоохранительные органы в праве блокировать счета и арестовывать имущество таких организаций.