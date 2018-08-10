«Кроме нас с вами, никто Одессу не освободит»: ополченец из Донбасса призвал горожан сохранить души детей

Сожжение одесситов в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года стало отправной точкой для ухода в ополчение Донбасса многих граждан Украины. Расследование этой страшной трагедии не завершено. Поиск и наказание виновных в этом злодеянии еще впереди.

Как получилось, что одесское сопротивление было разгромлено и загнано в подполье? Что сейчас происходит в Одессе? На эти вопросы в беседе с военкором Федерального агентства новостей Юрием Котенком отвечает лидер движения «Фронт одесского сопротивления» Игорь Немодрук.

Бывший военнослужащий — снайпер одного из спецподразделений ВС ДНР (позывной «Одесса») прямо, без оправданий и отсылок, говорит о причинах поражения одесситов 2 мая 2014 года от радикалов-националистов, наводнивших приморский город и фактически парализовавших в нем реальные попытки сопротивления.

«Мы были не готовы тогда по-серьезному воевать. Морально не готовы, — рассказал Игорь Немодрук. — Мы не были готовы убивать людей. Мы наивно надеялись, что все можно разрешить цивилизованным путем. А они уже были готовы убивать».

По словам собеседника ФАН, противник четко и детально, до мелочей спланировал акцию по блокаде и подавлению сопротивления в Одессе, воспользовался всеобщей расслабленностью в праздничные дни.

«Они четко просчитали, что 2 мая продолжалась маевка — майские праздники, многие разъехались за город, на дачи. Мы были распылены», — сообщил Игорь Немодрук.

Он отметил, что на «Куликовом поле» у Дома профсоюзов, где стоял один из палаточных городков Антимайдана, 2 мая 2014 года находилась незначительная часть активистов, которую хорошо вооруженные радикалы смяли напором и числом.

Нынешнюю ситуацию в Одессе лидер движения «Фронт одесского сопротивления» сравнил ее с 1943 годом, когда одесситы были под оккупацией.

«Терпят, где-то там даже улыбаются, но тем не менее копят ярость, и эта ярость выплеснется, — уверен собеседник ФАН. — И всем этим «майданутым» будет плохо».

Что касается суда над теми, кто реально виновен в сожжении людей в Одессе, Игорь Немодрук отметил, что Украина фактически заморозила расследование, но это, как ни странно, объяснимо и даже правильно.

«Не они должны судить, судить будем мы, — заявил ополченец. — Требовать суда от них — это как в 1943-1944 годах требовать от Гиммлера, чтобы он судил эсэсовцев за преступления в каком-нибудь концлагере. Они преступники, и они не могут быть судьями. Они будут судимы».

«Фронт одесского сопротивления» — организация одесситов, воюющих в Донбассе. Она выросла из Одесского землячества, которое образовалось здесь в 2015 году, и направлена в первую очередь на борьбу с преступным киевским режимом и освобождение Одессы. Организация, как рассказал ее лидер, объединяет одесситов, в настоящее время воюющих в составе армии республик Донбасса, тех, кто продолжает борьбу на поле общественной деятельности в Донецкой и Луганской народных республиках.

Игорь Немодрук сообщил, что организация поддерживает постоянную связь с жителями города.

«Как мы связываемся с земляками, я говорить не буду», — уточнил ополченец с позывным «Одесса», добавив, что информацию о происходящем в родном городе получает оперативно в круглосуточном режиме.

Несмотря на то что одесское сопротивление подавлено и загнано в подполье, оно не разогнано. Что могут сделать одесситы, которые там находятся? Естественно, с оружием в руках выступать не надо, потому что это бессмысленно и приведет к кровопролитию, считает собеседник ФАН. В первую очередь, по его словам, одесситы должны сохранить души своих детей.

«Идет очень серьезная промывка мозгов. И если у людей зрелого возраста, нашего поколения есть иммунитет против такой промывки, хотя практика показала, что далеко не у всех, то детские неокрепшие души в этом плане очень подвержены риску. Поэтому на семейном, домашнем уровне всячески оберегайте детей, рассказывайте им о Великой Отечественной войне, о ее героях, давайте им читать правильные книжки, не те, что навязывают в школе, а те, что мы читали в детстве», — обратился к землякам в оккупации Игорь Немодрук.

По его словам, именно это сейчас важно для одесситов, как и готовность в любой момент выйти на улицы с протестом против преступных действий властей. С транспарантами или оружием в руках — это уже «дело техники», считает снайпер ополчения.