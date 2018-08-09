Главные новости 9 августа

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий четверга, 9 августа.

После тяжелой продолжительной болезни на 75-м году жизни скончалась актриса московского театра «Современник» Тамара Дегтярева. Она не могла жить без зрителя и продолжала играть в спектакле «Время женщин», передвигаясь в инвалидной коляске. «Была трудягой, никогда не «звездила»: в «Современнике» скорбят о Тамаре Дегтяревой.

Россия проявит «разумный и рациональный» подход при выработке ответных мер на новые санкции Соединенных Штатов Америки, который не затронет ее производителей и поможет развитию экономики государства. «Нам есть чем ответить»: сенатор рассказал о реакции на новые санкции США.

В подмосковной Балашихе прямо на дороге обнаружено тело 29-летнего мужчины с огнестрельными ранениями головы, шеи и груди. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента. В Подмосковье обнаружили тело расстрелянного в голову мужчины.

Пользователи социальных сетей активно обсуждают новый реверанс премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. «Принц и зачарованная «принцесса»: в Сети высмеяли очередной неуклюжий реверанс Терезы Мэй.

Российская актриса Мария Симдянкина, в настоящее время находящаяся в больнице в тяжелом состоянии, открыла глаза — об этом ФАН сообщила ее подруга, актриса Елена Ксенофонтова. Впавшая в кому актриса Мария Симдянкина открыла глаза.

Новые антироссийские санкции США в связи с так называемым «делом Скрипалей» вступят в силу 22 августа, сообщил накануне Госдепартамент США. Американцы высмеяли очередные ограничения Вашингтона против Москвы. «Папаша сходит с ума»: американцы высмеяли новые антироссийские санкции США по «делу Скрипалей».

По мнению депутата Госдумы Геннадия Онищенко, принятые в США антироссийские санкции в связи с делом Скрипалей — знак того, что Дональд Трамп фактически уже не управляет страной, что является крайне опасным явлением, чреватым катастрофой. Трамп съеден: Онищенко предрек катастрофу для США в связи с санкциями из-за Скрипалей.

Президент Украины Петр Порошенко дал указание дипломатам подготовить новую резолюцию по Крымскому полуострову. По его мнению, она должна пресечь все «спекуляции» относительно статуса Крыма Получит в лоб своей резолюцией: в Крыму ответили Порошенко, готовящему документ в ООН по статусу полуострова.