Человек советской закалки: эксперт объяснил, почему Порошенко процитировал Сталина

Москва, 9 августа. Президент Украины Петр Порошенко процитировал руководителя СССР Иосифа Сталина, который называл артиллерию «богом современной войны» и «первым делом», поскольку именно она решает судьбу конфликта.

«За последние четыре года артиллерия — бог войны — обеспечила надежную оборону украинской земли», — написал Порошенко в своем аккаунте на Facebook под видеороликом с завода «Артем» в Киеве, где рассказывалось о начале выпуска артиллерийских боеприпасов крупного калибра.

Федеральное агентство новостей обратилось за разъяснениями к общественному деятелю, публицисту и политологу Николаю Старикову.

«Давайте будем справедливы. Сталин действительно называл артиллерию «богом войны». Но впоследствии это словосочетание стало устойчивым выражением и употреблялось, наверное, до последних дней существования Советского Союза», — отметил он.

По словам Старикова, это словосочетание «…давно не употребляется, и очень жаль. Сейчас Порошенко его вспомнил просто потому, что он человек советской закалки, проходил службу в советской армии, учился в советской школе. Поэтому и вспомнил это выражение».

«Думаю, тот факт, что когда-то так говорил Сталин, Порошенко неизвестен, иначе бы он побежал от этого выражения как черт от ладана. Точно так же как он бежит от всех достижений, которые были созданы в советский период. Но ведь в основном они все были заложены в сталинский период. Это те предприятия, которые теперь уничтожены на Украине, это те территории, которые именно Сталиным были переданы когда-то Украине», — пояснил собеседник ФАН.

Обращает на себя внимание, что предприятие, о котором шла речь в ролике, процитированном Порошенко, называется «Артем» и было названо в честь основателя Донецко-Криворожской республики, близкого друга Сталина — Федора Сергеева, вошедшего в историю под своим революционным псевдонимом «Товарищ Артем».