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В УЕФА прокомментировали нападение на российских журналистов в Греции
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    В УЕФА прокомментировали нападение на российских журналистов в Греции

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    В УЕФА прокомментировали нападение на российских журналистов в Греции

    Москва, 9 августа. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ждет дополнительные отчеты по матчу Лиги чемпионов в Салониках между «Спартаком» и греческом ПАОКом, на котором произошел инцидент, связанный с российскими журналистами. Только после этого УЕФА примет решение по инциденту.

    «Как только мы получим информацию, относящуюся к дисциплинарным расследованиям, сообщим об этом», — сообщили в пресс-службе УЕФА, передает ТАСС.

    Ранее стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) обратится в УЕФА с требованием провести расследование инцидента, связанного с конфликтом российских журналистов с болельщиками греческого ПАОка.

    Греческие болельщики напали на российских журналистов перед матчем «Спартак» — ПАОК в Салониках. Нападение произошло в присутствии полиции и стюардов. 

    Как рассказал журналист Дмитрий Егоров, фанаты беспрепятственно проникли в ложу для прессы и несколько раз ударили российских журналистов.

    Автор: Тимур Румянцев
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