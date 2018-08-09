В УЕФА прокомментировали нападение на российских журналистов в Греции

Москва, 9 августа. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ждет дополнительные отчеты по матчу Лиги чемпионов в Салониках между «Спартаком» и греческом ПАОКом, на котором произошел инцидент, связанный с российскими журналистами. Только после этого УЕФА примет решение по инциденту.

«Как только мы получим информацию, относящуюся к дисциплинарным расследованиям, сообщим об этом», — сообщили в пресс-службе УЕФА, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) обратится в УЕФА с требованием провести расследование инцидента, связанного с конфликтом российских журналистов с болельщиками греческого ПАОка.

Греческие болельщики напали на российских журналистов перед матчем «Спартак» — ПАОК в Салониках. Нападение произошло в присутствии полиции и стюардов.

Как рассказал журналист Дмитрий Егоров, фанаты беспрепятственно проникли в ложу для прессы и несколько раз ударили российских журналистов.