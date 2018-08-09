В Госдуме объяснили, как Россия ответит на агрессию НАТО в странах Прибалтики

Агрессивные действия НАТО в Прибалтике создают дополнительные риски для всего региона, заявила официальный спикер МИД РФ Мария Захарова. Реплика представителя российского внешнеполитического ведомства стала реакцией на случайный запуск ракеты класса «воздух — воздух» над Эстонией. Захарова также подчеркнула, что НАТО является бесполезной структурой.

«Неоднократно мы говорили о том, что НАТО — блок бесполезный. Вновь наши слова нашли подтверждение, в частности — произошедший инцидент с самолетом миссии НАТО по патрулированию Балтики. Все было бы очень, наверное, комично, если бы не было столь трагично. Военная активность НАТО вблизи российских границ под надуманным предлогом защиты от некоей мифической российской угрозы дает нам основания для беспокойства», — сказала представитель МИД РФ на брифинге.

Именно благодаря НАТО Прибалтика превращается в беспокойный регион, добавила Мария Захарова, отметив, что, к счастью, инцидент не повлек за собой жертв.

Первый заместитель председателя Госдумы по обороне Александр Шерин в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что агрессивные действия НАТО действительно не способствуют укреплению отношений между Россией и Прибалтийскими странами. Он также заявил, что США в очередной раз проявили недружелюбие по отношению к РФ, и объяснил, как Россия реагирует на подобные агрессивные действия.

«Попытки постоянно бряцать оружием не оставляют никаких сомнений в том, что у Америки очень мало дружелюбных намерений по отношению к нашей стране. Поэтому Российская Федерация уже давным-давно выражает свою обеспокоенность путем наращивания войск на нашей границе», — говорит парламентарий.

Собеседник агентства также напомнил, что Россия своевременно и адекватно реагирует на все брошенные ей вызовы.

«Мы не можем позволить себе каких-то более жестких действий, поэтому пока ограничиваемся лишь предупреждениями», — резюмировал Александр Шерин.

Напомним, 7 августа самолет Eurofighter ВВС Испании во время полета по ошибке выпустил ракету AMRAAM с активированным режимом самоуничтожения. Однако ракета, пролетев примерно 80 километров, обрушилась на землю на расстоянии около 40 километров к северу от эстонского города Тарту.