«Я пока не падаю духом»: Гафт пожаловался на здоровье

Москва, 9 августа. Известный российский актер Валентин Гафт признался, что плохо чувствует себя в последнее время, однако не падает духом.

«Я себя плохо чувствую, неважно себя чувствую. Пока не могу ничего сделать со своим здоровьем. Сейчас в отпуске, думаю о том, что нужно сделать. И пока совсем не падаю духом», — отметил он.

Актер заявил, что он опечален в связи с уходом из жизни Тамары Дегтяревой. По его словам, в настоящее мы наблюдаем «страшную полосу», когда актеры умирают «через день», пишет «Комсомольская правда».

Ранее сообщалось, что актриса Тамара Дегтярева скончалась в четверг на 90 году жизни. Как сообщили Федеральному агентству новостей, у актрисы остановилось сердце на фоне диабета, проблем с сосудами. Отметим, что Дегтярева, как и Гафт, выступала на сцене московского театра «Современник».