Медовый и Яблочный Спас 2018: когда отмечаются, традиции и приметы, освящение меда и яблок

Август — время любимых в народе православных праздников, связанных с проводами лета и освящением плодов нового урожая. Самыми известными считаются три Спаса — Медовый, Яблочный и Ореховый.

Медовый Спас: когда и в честь чего отмечается

Медовый Спас (который еще называют Маковым или Мокрым Спасом, а также Спасом на водах) — это народное название православного праздника Происхождения честных древ Животворящего Креста. С Медового Спаса, который всегда отмечается 14 августа, начинается двухнедельный строгий Успенский пост, подробнее о его правилах читайте в материале Федерального агентства новостей.

Народные традиции на Медовый Спас

Название «Спас» связано и с Иисусом Христом — Спасителем. На Медовый Спас в храмах принято освящать мед нового сбора, а также свежий мак и плоды нового урожая, в средней полосе это в основном яблоки, южнее — виноград. Считается, что и мед, и все освященные плоды после этого можно употреблять в пищу во время поста.

Освященному меду приписывались целебные свойства. В это время на Руси пекли пряники, коврижки и другую выпечку с медом и маком. Делали постные блины, которые обмакивали в смесь меда и мака.

Кроме того, в этот день в храмах совершается малое освящение воды (поэтому праздник называют Спасом на водах, или Мокрым Спасом). В это время на Руси чистили и копали колодцы, проводили службы у открытых водоемов и родников.

Мокрый Спас был последним днем, когда еще можно было купаться, а вода в этот день считалась целебной для людей и скота, который купали в водоемах для защиты от сглаза и болезней. После этого купание было окончательно запрещено до следующего лета.

Считается, что на Медовый Спас отпускаются все женские грехи.

Поговорки на Медовый Спас

На Мокрый Спас святи колодцы, купай лошадей. На Медовый Спас и нищий медку попробует. Мачок (мак) с медком — пальчики оближешь. Черен мачок, да бояре жалуют. Рад Яков, что пирог с маком.

Когда Яблочный и Ореховый Спас в 2018 году

Яблочный Спас (Преображение Господне) отмечается 19 августа, Ореховый Спас (Третий или Хлебный Спас) отмечается 29 августа.

Подробнее об этих праздниках читайте в материалах Федерального агентства новостей.