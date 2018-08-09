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Медовый и Яблочный Спас 2018: когда отмечаются, традиции и приметы, освящение меда и яблок
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    Медовый и Яблочный Спас 2018: когда отмечаются, традиции и приметы, освящение меда и яблок

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    Медовый и Яблочный Спас 2018: когда отмечаются, традиции и приметы, освящение меда и яблок

    Август — время любимых в народе православных праздников, связанных с проводами лета и освящением плодов нового урожая. Самыми известными считаются три Спаса — Медовый, Яблочный и Ореховый.

    Медовый Спас: когда и в честь чего отмечается

    Медовый Спас (который еще называют Маковым или Мокрым Спасом, а также Спасом на водах) — это народное название православного праздника Происхождения честных древ Животворящего Креста. С Медового Спаса, который всегда отмечается 14 августа, начинается двухнедельный строгий Успенский пост, подробнее о его правилах читайте в материале Федерального агентства новостей.

    Народные традиции на Медовый Спас

    Название «Спас» связано и с Иисусом Христом — Спасителем. На Медовый Спас в храмах принято освящать мед нового сбора, а также свежий мак и плоды нового урожая, в средней полосе это в основном яблоки, южнее — виноград. Считается, что и мед, и все освященные плоды после этого можно употреблять в пищу во время поста.

    Освященному меду приписывались целебные свойства. В это время на Руси пекли пряники, коврижки и другую выпечку с медом и маком. Делали постные блины, которые обмакивали в смесь меда и мака.

    Кроме того, в этот день в храмах совершается малое освящение воды (поэтому праздник называют Спасом на водах, или Мокрым Спасом). В это время на Руси чистили и копали колодцы, проводили службы у открытых водоемов и родников.

    Мокрый Спас был последним днем, когда еще можно было купаться, а вода в этот день считалась целебной для людей и скота, который купали в водоемах для защиты от сглаза и болезней. После этого купание было окончательно запрещено до следующего лета.

    Считается, что на Медовый Спас отпускаются все женские грехи.

    Освященному меду приписывались целебные свойства. В это время на Руси пекли пряники, коврижки и другую выпечку с медом и маком. Делали постные блины, которые обмакивали в смесь меда и мака

    Поговорки на Медовый Спас

    На Мокрый Спас святи колодцы, купай лошадей.

    На Медовый Спас и нищий медку попробует.

    Мачок (мак) с медком — пальчики оближешь.

    Черен мачок, да бояре жалуют.

    Рад Яков, что пирог с маком.

    Когда Яблочный и Ореховый Спас в 2018 году

    Яблочный Спас (Преображение Господне) отмечается 19 августа, Ореховый Спас (Третий или Хлебный Спас) отмечается 29 августа.

    Подробнее об этих праздниках читайте в материалах Федерального агентства новостей.

    Автор: Ольга Василенко
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