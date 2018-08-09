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Путин поручил учредить медаль для тех, кто внес вклад в подготовку ЧМ-2018
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    Путин поручил учредить медаль для тех, кто внес вклад в подготовку ЧМ-2018

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    Путин поручил учредить медаль для тех, кто внес вклад в подготовку ЧМ-2018

    Москва, 9 августа. Администрация президента РФ должна представить предложения по награждению госнаградами россиян и иностранных граждан, которые внесли существенный вклад в чемпионат мира по футболу (ЧМ-2018). Как говорится в сообщении на сайте Кремля, соответствующее поручение дал глава российского государства Владимир Путин.

    В тесте указано, что срок выполнения — 1 октября.

    Кроме того, российский лидер дал поручение учредить памятную медаль «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 года в России» и наградить ею внесших значительный вклад в подготовку и проведение мундиаля.

    Срок выполнения — 30 августа.

    Напомним, что чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля. Сборная нашей страны показала лучший результат, впервые за 32 года выйдя в четвертьфинал чемпионата. Как отмечал Путин, российские футболисты показали яркую и уверенную игру.

    Автор: Тимур Румянцев
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