Путин поручил учредить медаль для тех, кто внес вклад в подготовку ЧМ-2018

Москва, 9 августа. Администрация президента РФ должна представить предложения по награждению госнаградами россиян и иностранных граждан, которые внесли существенный вклад в чемпионат мира по футболу (ЧМ-2018). Как говорится в сообщении на сайте Кремля, соответствующее поручение дал глава российского государства Владимир Путин.

В тесте указано, что срок выполнения — 1 октября.

Кроме того, российский лидер дал поручение учредить памятную медаль «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 года в России» и наградить ею внесших значительный вклад в подготовку и проведение мундиаля.

Срок выполнения — 30 августа.

Напомним, что чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля. Сборная нашей страны показала лучший результат, впервые за 32 года выйдя в четвертьфинал чемпионата. Как отмечал Путин, российские футболисты показали яркую и уверенную игру.