Макрон планирует обсудить с Путиным ситуацию с осужденным за терроризм Сенцовым

Париж, 9 августа. Президент Франции Эммануэль Макрон 10 августа намерен провести телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации президента Франции.

По данным источника, в ходе переговоров Макрон планирует обсудить ситуацию с осужденным за терроризм украинцем Олегом Сенцовым.

Напомним, в 2014 году Олег Сенцов был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в организации терактов на территории Крыма. В 2015 году суд приговорил Сенцова к 20 годам лишения свободы. Он отбывает тюремный срок в колонии в Ямало-Ненецком округе. В середине мая 2018 года Сенцов добровольно отказался от приема пищи. Он находится под постоянным наблюдением медицинских работников исправительного учреждения, а также врачей-специалистов лабытнангской городской больницы.