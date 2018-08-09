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Макрон планирует обсудить с Путиным ситуацию с осужденным за терроризм Сенцовым
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    Макрон планирует обсудить с Путиным ситуацию с осужденным за терроризм Сенцовым

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    Макрон планирует обсудить с Путиным ситуацию с осужденным за терроризм Сенцовым

    Париж, 9 августа. Президент Франции Эммануэль Макрон 10 августа намерен провести телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации президента Франции.

    По данным источника, в ходе переговоров Макрон планирует обсудить ситуацию с осужденным за терроризм украинцем Олегом Сенцовым.

    Напомним, в 2014 году Олег Сенцов был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в организации терактов на территории Крыма. В 2015 году суд приговорил Сенцова к 20 годам лишения свободы. Он отбывает тюремный срок в колонии в Ямало-Ненецком округе. В середине мая 2018 года Сенцов добровольно отказался от приема пищи. Он находится под постоянным наблюдением медицинских работников исправительного учреждения, а также врачей-специалистов лабытнангской городской больницы.

    Автор: Артем Никулин
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