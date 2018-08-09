Вооруженные молотками и ножами боевики «Торнадо» устроили бунт в киевском СИЗО

Киев, 9 августа. Бывшие бойцы украинской роты «Торнадо», подозреваемые в убийствах и истязаниях жителей Донбасса, устроили бунт в Лукьяновском следственном изоляторе в Киеве.

Они вооружились ножами и молотками, после чего забаррикадировались в камерах.

«Утром обвиняемых экс-бойцов роты «Торнадо» должны были этапировать, однако задержанные оказали сопротивление и забаррикадировались в камерах изолятора. Управление СИЗО вызвало спецназ», — пишут украинские СМИ.

Позже к спецназовцам присоединились бойцы Нацгвардии Украины. Отметим, что работе правоохранительных органов мешали сторонники торнадовцев, которые пытались заблокировать подъезды к СИЗО. В конечном итоге спецназу все же удалось этапировать подозреваемых.

Напомним, что рота «Торнадо» прежде входила в состав МВД Украины и воевала в Донбассе. В 2015 году правоохранительные органы задержали нескольких бойцов роты, которые подозреваются в убийствах, пытках, изнасилованиях и похищениях жителей Донбасса. 12 торнадовцев в прошлом году уже получили различные сроки.