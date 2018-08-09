Крым принял трехмиллионного пассажира в аэропорту «Симферополь»

В аэропорту крымского Симферополя в четверг, 9 августа, рейсом из Калуги приземлился трехмиллионный пассажир с начала года. Как сообщили Федеральному агентству новостей в пресс-службе аэропорта, у нового терминала, открытого 16 апреля, свой отсчет — на сегодняшний день он принял 2,2 млн пассажиров.

С апреля 2018 года в Крым прилетают исключительно в новый современный терминал, открытый к Международному экономическому форуму в Ялте. Поток приезжающих в Крым не иссякает: в этом году трехмиллионного пассажира встретили в аэропорте Симферополя на два дня раньше, чем в прошлом году.

«Стать трехмиллионным пассажиром для меня очень неожиданно, — заявила журналистам Юлия Космакова из Калуги, которую встретили на крымской земле с подарками. — В Крыму мы с сыном впервые. Прилетели на две недели на отдых в Евпаторию. Слышали только положительные отзывы о полуострове, поэтому решили в этом году отдыхать здесь».

Крымский аэропорт обладает самой крупной внутрироссийской сеткой полетов среди региональных воздушных терминалов страны — рейсы в Крым сегодня выполняют 17 авиакомпаний по 63 направлениям.

Авиакомпания «РусЛайн», которой прилетел в Крым трехмиллионный пассажир, открыла сообщение с полуостровом два месяца назад из Воронежа, Липецка, Тамбова, Саратова, Курска и Калуги — и не пожалела, как заявляет коммерческий директор АО АК «РусЛайн» Александр Крутов.

«Мы видим потенциал и востребованность рейсов у наших пассажиров из шести регионов России, — говорит Крутов. — Это стало возможно благодаря тесному сотрудничеству с международным аэропортом «Симферополь», доступным ценам на билеты, удобному расписанию и прямым полетам без стыковок и пересадок».

Напомним, новый терминал площадью 78 тысяч квадратных метров может принимать 6,5 млн пассажиров в год — почти половину своей предполагаемой нормы он достиг в начале августа. На строительство современного комплекса по уникальному дизайну и с новейшими технологиями, в условиях санкций и сложной логистики дали сроки, беспрецедентные для такого объекта: два года. И строители с ними справились.

В новом терминале есть 28 лифтов, 16 эскалаторов, восемь телетрапов — все оборудовано для перемещения маломобильных пассажиров. За освещением, влажностью, температурой воздуха и даже содержанием углекислого газа следит автоматизированная система управления зданием. Она же способна в автономном режиме следить за пожарной безопасностью и при необходимости запустить противопожарные системы.

Дизайн нового терминала для Крыма придумали корейские архитекторы из компании Samoo Architects&Engineers. Они посмотрели на крымские пейзажи, на Черное море и пляжи на побережье и создали «Крымскую волну» — здание, одновременно похожее на аэропорт будущего для космолетов и на морскую волну.

Эффект волны задают 136 колонн до 35 метров в высоту, каждая со своим уникальным радиусом кривизны. Задумку корейских архитекторов воплощали российские инженеры, и со сложным проектом они справились даже раньше срока.

Все 5,7 тыс. тонн металлоконструкций, 130 витражей превратились в просторные залы аэропорта, полные крымского солнца. Зоны парковки для туристических автобусов и стойки регистрации напоминают пляжные навесы — можно сразу настраиваться на отдых или смаковать его последние часы.

Здание расположено так, что пассажиры видят через стены терминала и рассветы, и закаты, а в зале вылета есть первая в российских аэровокзалах открытая терраса — посмотреть на нее приехали даже жители Симферополя.

Правда, чтобы ее увидеть, нужно иметь билет на самолет, но даже в зале регистрации на первом этаже есть чем полюбоваться. Например, зеленой стеной из растений высотой с пятиэтажный дом — 110 на 15 метров. На первых пяти метрах от земли растут живые папоротники, маранты, филодендроны. Прилетающих в Крым встречает другое чудо ландшафтного дизайна — карта полуострова из мха.

Добавим, что ровно через месяц после открытия нового терминала аэропорта в Симферополе в Крыму запустили еще один стратегический транспортный объект — Крымский мост, соединивший полуостров с «большой Россией».

За июль 2018 года через мост переправилось 770 тысяч автомашин, а в минувшее воскресенье, 5 августа, переправа установила свой новый рекорд — 32 406 машин за сутки. Пока что работает только автомобильная часть Крымского моста, но на железнодорожной его части уже идет укладка рельсов.