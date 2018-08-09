МИД РФ объяснил Японии смысл размещения Су-35С на острове Итуруп

Москва, 9 августа. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что размещение российских истребителей Су-35С на острове Итуруп не направлено на дестабилизацию отношений с Японией.

Накануне Япония выразила протест России в связи с размещением российских истребителей Су-35С на острове Итуруп на Южных Курилах. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Сугу заявил, что действия Москвы вызывают «глубочайшие сожаления».

«Действия России идут в русле политики России, в том числе в оборонной и внешней политике России, которая не является агрессивной, которая не служит целям дестабилизации отношений как в двухсторонних с Японией так и в целом в регионе», — отметила Захарова.

Она также добавила, что все происходящее на территории России делается открыто. При этом МИД России всегда информирует иностранных коллег, а также отвечает на их вопросы.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды. При этом власти Японии аргументируют свою позицию, ссылаясь на Трактат о торговле и границах от 1855 года. Россия настаивает на том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Суверенитет России над островами оформлен в соответствии с международным правом и сомнению не подлежит.