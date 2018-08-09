«Ей было очень одиноко»: подруга Дегтяревой рассказала о последних годах жизни народной артистки

Москва, 9 августа. Актриса московского театра «Современник» Тамара Дегтярева умерла в четверг на 75-м году жизни. Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, актриса скончалась от остановки сердца на фоне диабета и болезни сосудов.

Своими воспоминаниями о покойной поделилась близкая подруга Дегтяревой, журналист, писатель, блогер Ольга Белан. Об уходе из жизни всенародно любимой актрисы она узнала от корреспондента ФАН и поначалу не могла найти нужных слов.

«Последнее время Тамара Васильевна очень непросто жила, потому что у нее нет никаких родственников, близких друзей. Ей было очень одиноко, — рассказала Белан. — Она жила на ВДНХ напротив памятника «Рабочий и колхозница» в маленькой однокомнатной квартире. Театр делал все возможное, чтобы облегчить ее одиночество. До последних дней она была занята в спектаклях театра, и это, конечно, сильно поддерживало ее в жизни».

По словам собеседницы ФАН, сколько бы они ни разговаривали с Дегтяревой, та, будучи тяжело больной, все разговоры сводила к театру, своим ролям и счастливой жизни на сцене «Современника», в котором проработала всю жизнь.

«Она была повенчана на театре, и он же был ее семьей, — добавила Ольга Белан. — Очень жаль, что она ушла, она действительно была прекрасной женщиной. Это большое горе».

Тамара Дегтярева сыграла более 30 ролей в театре и кино. Зрители могли знать ее по работам в кинокартинах «Вечный зов», «Ищу человека», «Жизнь и смерть Фердинанда Люса», «Водитель автобуса».