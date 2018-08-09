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МИД РФ отреагировал на ситуацию с греческими визами для священников РПЦ
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    МИД РФ отреагировал на ситуацию с греческими визами для священников РПЦ

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    МИД РФ отреагировал на ситуацию с греческими визами для священников РПЦ

    Москва, 9 апреля. Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова сообщила, что российская сторона попросила посольство Греции разъяснить, действительно ли Афины отказывают в выдаче виз священникам РПЦ, передает корреспондент Федерального агентства новостей с брифинга.

    «Мы направили соответствующую ноту в посольство Греческой Республики в Москве с просьбой разъяснить ситуацию, подтвердить или опровергнуть, либо дать какие-то разъяснения на этот счет», — сказала Захарова.

    Она назвала недопустимой любую дискриминацию в выдаче виз — будь то по религиозному, профессиональному и национальному признаку. Захарова добавила, что МИД РФ всегда внимательно отслеживает ситуацию с выдачей виз гражданам РФ.

    Ранее несколько священников Русской православной церкви сообщили, что им без объяснения причин было отказано в получении греческой визы. По их мнению, всему виной осложнившиеся дипломатические отношения между двумя государствами.

    Напомним, несколько дней назад послу Греции в РФ вручили ноту о зеркальной высылке дипломатов.


     

    Автор: Герман Парло
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