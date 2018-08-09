МИД РФ отреагировал на ситуацию с греческими визами для священников РПЦ

Москва, 9 апреля. Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова сообщила, что российская сторона попросила посольство Греции разъяснить, действительно ли Афины отказывают в выдаче виз священникам РПЦ, передает корреспондент Федерального агентства новостей с брифинга.

«Мы направили соответствующую ноту в посольство Греческой Республики в Москве с просьбой разъяснить ситуацию, подтвердить или опровергнуть, либо дать какие-то разъяснения на этот счет», — сказала Захарова.

Она назвала недопустимой любую дискриминацию в выдаче виз — будь то по религиозному, профессиональному и национальному признаку. Захарова добавила, что МИД РФ всегда внимательно отслеживает ситуацию с выдачей виз гражданам РФ.

Ранее несколько священников Русской православной церкви сообщили, что им без объяснения причин было отказано в получении греческой визы. По их мнению, всему виной осложнившиеся дипломатические отношения между двумя государствами.

Напомним, несколько дней назад послу Греции в РФ вручили ноту о зеркальной высылке дипломатов.



