Сирия: САА продолжает операцию по освобождению юго-запада провинции Даръа

Дамаск, 9 августа. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) продолжают наступательную операцию в юго-западной части провинции Даръа. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News со ссылкой на военный источник.

По данным источника, САА продолжает операцию по поиску и уничтожению боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) в районе бассейна реки Ярмук. Военнослужащие САА прочесывают населенные пункты в этом районе в поисках так называемых «спящих ячеек террористов».

Стоит отметить, что к началу августа САА освободила от террористов большую часть районов провинции Даръа и Эль-Кунейтра.

1 Организация запрещена на территории РФ.