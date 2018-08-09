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Сирия: САА продолжает операцию по освобождению юго-запада провинции Даръа
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    Сирия: САА продолжает операцию по освобождению юго-запада провинции Даръа

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    Сирия: САА продолжает операцию по освобождению юго-запада провинции Даръа

    Дамаск, 9 августа. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) продолжают наступательную операцию в юго-западной части провинции Даръа. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News со ссылкой на военный источник.

    По данным источника, САА продолжает операцию по поиску и уничтожению боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) в районе бассейна реки Ярмук. Военнослужащие САА прочесывают населенные пункты в этом районе в поисках так называемых «спящих ячеек террористов».

    Стоит отметить, что к началу августа САА освободила от террористов большую часть районов провинции Даръа и Эль-Кунейтра.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Артем Никулин
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