Захарова: У Стивена Сигала нет дипломатического иммунитета

Москва, 9 августа. У назначенного на пост спецпредставителя МИД по вопросам российско-американских отношений в гуманитарной сфере Стивена Сигала нет дипломатического иммунитета, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты напомнили Захаровой о том, что в Лос-Анджелесе против Сигала возбуждено дело об изнасиловании. Они поинтересовались, обладает ли голливудский актер дипломатическим иммунитетом в связи с назначением на пост спецпредставителя. Дипломат опровергла информацию о неприкосновенности артиста.

«Нужно учитывать презумпцию невиновности, — ответила Захарова. — По иммунитету Сигала — это неправда, никакого диппаспорта у него нет. Такое решение может быть принято, но на данный момент такого паспорта у него нет».

Захарова пояснила, что дипиммунитет возникает при направлении человека за рубеж, а также наличия у него диппаспорта и визы.

Заявление против Сигала в американскую полицию в январе этого года подала 43-летняя Реджина Саймонс, которая снималась в 1993 году в массовке фильма «В смертельной опасности». По ее словам, актер ее изнасиловал, когда она приехала в его особняк после окончания съемок.