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Захарова: У Стивена Сигала нет дипломатического иммунитета
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    Захарова: У Стивена Сигала нет дипломатического иммунитета

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    Захарова: У Стивена Сигала нет дипломатического иммунитета

    Москва, 9 августа. У назначенного на пост спецпредставителя МИД по вопросам российско-американских отношений в гуманитарной сфере Стивена Сигала нет дипломатического иммунитета, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    Журналисты напомнили Захаровой о том, что в Лос-Анджелесе против Сигала возбуждено дело об изнасиловании. Они поинтересовались, обладает ли голливудский актер дипломатическим иммунитетом в связи с назначением на пост спецпредставителя. Дипломат опровергла информацию о неприкосновенности артиста.

    «Нужно учитывать презумпцию невиновности, — ответила Захарова. — По иммунитету Сигала — это неправда, никакого диппаспорта у него нет. Такое решение может быть принято, но на данный момент такого паспорта у него нет».

    Захарова пояснила, что дипиммунитет возникает при направлении человека за рубеж,  а также наличия у него диппаспорта и визы.

    Захарова: У Стивена Сигала нет дипломатического иммунитета

    Заявление против Сигала в американскую полицию в январе этого года подала 43-летняя Реджина Саймонс, которая снималась в 1993 году в массовке фильма «В смертельной опасности». По ее словам, актер ее изнасиловал, когда она приехала в его особняк после окончания съемок.

    Автор: Герман Парло
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