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Лавров обсудит с Чавушоглу урегулирование в Сирии
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    Лавров обсудит с Чавушоглу урегулирование в Сирии

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    Лавров обсудит с Чавушоглу урегулирование в Сирии

    Москва, 9 августа. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прибудет с визитом в Анкару по приглашению главы МИД Турции.

    По словам официального представителя российского дипломатического ведомства Марии Захаровой, глава МИД РФ 13-14 августа обсудит со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу двусторонние экономические отношения, вопросы, связанные с ситуацией в Сирии, а также график предстоящий контактов на высшем уровне. 

    Как отметила Захарова, стороны также обсудят актуальные вопросы международной повестки дня, состояние дел в сирийском урегулировании, в Черноморском регионе, на Украине, Центральной Азии, в Закавказье и на Ближнем Востоке.

    Кроме того, Лавров выступит на совещании послов и постпредов этой Турции.

    Напомним, 3 августа Лавров обсудил с Чавушоглу двусторонние отношения и международную повестку дня.

    Автор: Тимур Румянцев
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