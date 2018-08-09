Лавров обсудит с Чавушоглу урегулирование в Сирии

Москва, 9 августа. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прибудет с визитом в Анкару по приглашению главы МИД Турции.

По словам официального представителя российского дипломатического ведомства Марии Захаровой, глава МИД РФ 13-14 августа обсудит со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу двусторонние экономические отношения, вопросы, связанные с ситуацией в Сирии, а также график предстоящий контактов на высшем уровне.

Как отметила Захарова, стороны также обсудят актуальные вопросы международной повестки дня, состояние дел в сирийском урегулировании, в Черноморском регионе, на Украине, Центральной Азии, в Закавказье и на Ближнем Востоке.

Кроме того, Лавров выступит на совещании послов и постпредов этой Турции.

Напомним, 3 августа Лавров обсудил с Чавушоглу двусторонние отношения и международную повестку дня.