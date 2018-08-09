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Успенский пост 2018: когда начинается, что можно есть, календарь питания, Медовый и Яблочный спас
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    Успенский пост 2018: когда начинается, что можно есть, календарь питания, Медовый и Яблочный спас

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    Успенский пост 2018: когда начинается, что можно есть, календарь питания, Медовый и Яблочный спас

    Успенский пост, который установлен в честь праздника Успения пресвятой Богородицы, — это последний летний многодневный православный пост. Его сравнивают по строгости с Великим постом.

    Когда в 2018 году начинается и заканчивается Успенский пост

    Успенский пост всегда начинается 14 августа и продолжается две недели — до 27 августа включительно, завершаясь праздником Успения пресвятой Богородицы, который отмечается 28 августа.

    Успенский пост: правила и запреты, что можно и что нельзя есть

    В Успенский пост под полным запретом мясо и мясные продукты, все молочные продукты и яйца. Под запретом и рыба, за исключением одного дня — праздника Преображения Господня, отмечаемого 19 августа, который еще называют Яблочным спасом.

    При этом важно помнить, что пост — это не только ограничения в пище, но еще и отказ от увеселений, а также молитва, добрые помыслы и благотворительность.

    Успенский пост 2018: календарь питания по дням

    В Успенский пост в понедельник, среду и пятницу по строгому монастырскому уставу рекомендовано сухоядение (свежие фрукты и овощи, орехи, сухофрукты и мед). Необходимо пить побольше жидкости: чай, вода, компоты, свежевыжатые соки.

    Во вторник и четверг разрешена горячая постная пища без растительного масла.

    В Успенский пост рыба под запретом, за исключением одного дня — праздника Преображения Господня, отмечаемого 19 августа, который еще называют Яблочным спасом

    В субботу и воскресенье разрешена горячая пища с растительным маслом, а также вино (естественно, только взрослым). В праздник Преображения Господня (Яблочный спас), который выпадает на воскресенье, 19 августа, разрешена рыба и морепродукты.

    Медовый и Яблочный спас

    Успенский пост начинается с праздника — Медового спаса, который отмечается 14 августа. В этот день принято освящать в храмах мед нового урожая и другие плоды. Освященный мед и плоды можно употреблять в пищу во время поста.

    В праздник Преображения Господня (Яблочный спас, отмечаемый 19 августа) в храмах освящают виноград, яблоки и другие плоды нового урожая, которые затем можно употреблять в пищу.

    На Успенский пост приходятся Медовый и Яблочный спас

    Праздник Успения Богородицы

    Завещается Успенский пост накануне праздника Успения пресвятой Богородицы, который всегда отмечается 28 августа. В этом году Успение приходится на вторник, поэтому в этот день поста нет, можно есть любую пищу.

    Кому нельзя поститься

    Приступая к посту, особенно впервые, нужно посоветоваться с врачом и испросить благословения у духовника. Строгий пост не рекомендован людям с хроническими заболеваниями, а также беременным и кормящим женщинам и маленьким детям. Всем остальным пост не противопоказан, тем более что в это время много свежих ягод, овощей и фруктов.

    Автор: Ольга Василенко
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