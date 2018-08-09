Телеведущий Дроздов отнес себя к числу ответственных избирателей

Москва, 9 августа. Известный телеведущий, советский и российский ученый-зоолог Николай Дроздов заявил о своем намерении выразить гражданскую позицию на предстоящих выборах мэра Москвы.

Дроздов отнес себя к числу тех, кто, не раздумывая, собирается принять участие в выборах градоначальника.

«Естественно, я пойду голосовать как ответственный гражданин. Это важно», — отметил он в разговоре с «Политика Сегодня».

Телеведущий добавил, что российских граждан, которые сознательно игнорируют выборы, к счастью, не так много.

«Это меньшинство, которое, так сказать, снижает гражданскую активность и делает менее точными выборы», — подчеркнул Дроздов.

Напомним, выборы мэра столицы пройдут в единый день голосования, 9 сентября. Помимо ныне действующего мэра Москвы Сергея Собянина, в выборах примут участие глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов, бизнесмен Вадим Кумин, депутат Госдумы Михаил Дегтярев и бывший глава скандальной строительной компании «Су-155» Михаил Балакин.

Ранее в разговоре с Федеральным агентством новостей художественный руководитель «Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана», народный артист России и доверенное лицо действующего главы города Игорь Бутман отметил, что избирательная кампания в Москве протекает стабильно, и рассказал, почему собирается принять участие в выборах главы столицы.