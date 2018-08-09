Вучич примет любую сделку: в Белграде оценили претензии Косово на сербскую землю
Белград, 9 августа. Непризнанное Косово претендует на присоединение нескольких районов Центральной Сербии, заявил местный «президент» Хашим Тачи. Ради этого он даже готов поменять косовскую «конституцию». Свои намерения Тачи собирается озвучить на очередных переговорах с сербской стороной в Брюсселе.
В беседе с Федеральным агентством новостей ситуацию в регионе прокомментировал сербский общественный деятель, эксперт Изборского клуба Слободан Стойичевич. По его словам, простые сербы никогда не смирятся с потерей территорий, но их позиция мало на что влияет.
«Сербский народ и сербская армия уже давно готовы вернуть не только северную часть, но и вообще все Косово и Метохию, — заявил эксперт. — Но, к сожалению, этого недостаточно, так как сербские государственные структуры и сербские элиты — политические, экономические, научные и общественные — полностью опутаны евроатлантическими сетями».
Сетевая война в Сербии на данный момент проиграна, уверен Стойичевич.
«Даже если какому-нибудь политику, обладающему национальным достоинством, и придет в голову защищать территориальную целостность и национальные сербские интересы не то что в Косово, но даже в самой Сербии, его усилия будут немедленно блокированы «глубокой державой» («глубинное государство», deep state. — Прим. ФАН)», — говорит он.
По словам собеседника ФАН, желания 80% сербского народа — это одно, а реальные возможности их осуществления — совсем другое.
«Выражаясь военной сетецентрической терминологией, — говорит Стойичевич, — из пяти колец только два внешних кольца, народ и вооруженные силы, готовы бороться за Косово и суверенитет Сербии вообще. К сожалению, три внутренних кольца полностью поражены в сетевой войне, а без них, как всем известно, народ и армия представляют собой просто толпу».
Другой сербский эксперт Бобана Анжелкович в интервью ФАН также отметила разницу в позиции большинства населения Сербии и руководства этого государства. Она предрекла Белграду новые территориальные потери.
«Косово и Метохия, сердце сербской государственности, находятся под оккупацией, — сообщила она. — Правительство наших предателей (руководство Сербии. — Прим. ФАН) не объявило оккупацию Косово и Метохии, что было очень большой ошибкой».
При этом, по ее словам, в Косово и Метохии есть иностранные армии, они действуют в соответствии с правилами ЕС и НАТО. В свою очередь, официальный Белград не способен на сопротивление.
«Президент Сербии Александр Вучич пообещал Западу и албанцам передать Косово и Метохию, но он никогда не спрашивал у сербского народа, что тот думает о его плане», — добавила Анжелкович.
Согласно опросам, более 80% сербов никогда не согласились бы на торг, чтобы обменять Косово и Метохию на членство в ЕС, заявила эксперт.
«Александр Вучич пытается спасти себя и свою мафию у власти, он примет любую сделку, чтобы получить защиту от Запада», — резюмировала собеседница ФАН.