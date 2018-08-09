Вучич примет любую сделку: в Белграде оценили претензии Косово на сербскую землю

Белград, 9 августа. Непризнанное Косово претендует на присоединение нескольких районов Центральной Сербии, заявил местный «президент» Хашим Тачи. Ради этого он даже готов поменять косовскую «конституцию». Свои намерения Тачи собирается озвучить на очередных переговорах с сербской стороной в Брюсселе.

В беседе с Федеральным агентством новостей ситуацию в регионе прокомментировал сербский общественный деятель, эксперт Изборского клуба Слободан Стойичевич. По его словам, простые сербы никогда не смирятся с потерей территорий, но их позиция мало на что влияет.

«Сербский народ и сербская армия уже давно готовы вернуть не только северную часть, но и вообще все Косово и Метохию, — заявил эксперт. — Но, к сожалению, этого недостаточно, так как сербские государственные структуры и сербские элиты — политические, экономические, научные и общественные — полностью опутаны евроатлантическими сетями».

Сетевая война в Сербии на данный момент проиграна, уверен Стойичевич.

«Даже если какому-нибудь политику, обладающему национальным достоинством, и придет в голову защищать территориальную целостность и национальные сербские интересы не то что в Косово, но даже в самой Сербии, его усилия будут немедленно блокированы «глубокой державой» («глубинное государство», deep state. — Прим. ФАН)», — говорит он.

По словам собеседника ФАН, желания 80% сербского народа — это одно, а реальные возможности их осуществления — совсем другое.

«Выражаясь военной сетецентрической терминологией, — говорит Стойичевич, — из пяти колец только два внешних кольца, народ и вооруженные силы, готовы бороться за Косово и суверенитет Сербии вообще. К сожалению, три внутренних кольца полностью поражены в сетевой войне, а без них, как всем известно, народ и армия представляют собой просто толпу».

Другой сербский эксперт Бобана Анжелкович в интервью ФАН также отметила разницу в позиции большинства населения Сербии и руководства этого государства. Она предрекла Белграду новые территориальные потери.

«Косово и Метохия, сердце сербской государственности, находятся под оккупацией, — сообщила она. — Правительство наших предателей (руководство Сербии. — Прим. ФАН) не объявило оккупацию Косово и Метохии, что было очень большой ошибкой».

При этом, по ее словам, в Косово и Метохии есть иностранные армии, они действуют в соответствии с правилами ЕС и НАТО. В свою очередь, официальный Белград не способен на сопротивление.

«Президент Сербии Александр Вучич пообещал Западу и албанцам передать Косово и Метохию, но он никогда не спрашивал у сербского народа, что тот думает о его плане», — добавила Анжелкович.

Согласно опросам, более 80% сербов никогда не согласились бы на торг, чтобы обменять Косово и Метохию на членство в ЕС, заявила эксперт.