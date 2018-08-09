МИД РФ отреагировал на случайный запуск ракеты НАТО над Эстонией

Москва, 9 августа. Действия НАТО в странах Балтии представляют угрозу для безопасности региона, что подтверждает последний инцидент с истребителем ВВС Испании в небе над Эстонией. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

7 августа пилот истребителя ВВС Испании Eurofighter Typhoon, который входит в состав миссии НАТО в Эстонии, по ошибке совершил запуск боевой ракеты класса «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM. Инцидент произошел над населенным пунктом Пангоди. В момент пуска ракеты в зоне полета находились еще четыре истребителя НАТО.

«Неоднократно мы говорили о том, что НАТО — блок бесполезный​​​. Вновь наши слова нашли подтверждение», — отметила Захарова.

По ее словам, военная активность НАТО у границ России, которая осуществляется под предлогом защиты от мифической российской угрозы, создает основания для беспокойства. Благодаря НАТО балтийский регион превращается в зону учебно-боевой деятельности, которая уже обернулась опасным инцидентом.

Захарова подчеркнула, что инцидент с истребителем ВВС Испании обошелся без жертв, однако на пути ракеты мог оказаться пассажирский самолет.

«Произошедшее — еще одна наглядная демонстрация того, что действия НАТО, в том числе в Прибалтике, создают дополнительные риски безопасности и отнюдь ее не укрепляют», — отметила представитель МИД России.

Она также добавила, что попытки НАТО объединить страны ЕС под предлогом вымышленной угрозы терпят крах, так как невозможно консолидировать государства, которые имеют разные цели и взгляд на будущее. Вымышленная угроза может на время объединить эти страны, однако ничего естественного в этом нет.