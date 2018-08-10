Активисты подготовят 30 тысяч наблюдателей к единому дню голосования. ФАН-ТВ

В пресс-центре «ТАСС» представители ассоциации наблюдателей «Национальный общественный мониторинг» (НОМ) рассказали о своей подготовке к единому дню голосования.

В преддверии выборов активисты запускают проект «Электоральный патруль». 9 сентября наблюдатели «Электорального патруля» намерены посетить 15 регионов РФ, из которых поступит наибольшее количество сообщений о нарушениях.

В общей сложности, за ходом проведения предвыборных кампаний и работой избирательных участков будут следить около 30 тысяч наблюдателей со всех регионов России.

«На президентских выборах у нас была развернута карта нарушений, аналогичная карта будет развернута для наблюдения на выборах в единый день голосования. Сейчас мы просто аккумулируем все сообщения о нарушениях, которые к нам поступают и которые публикуются где угодно в интернете – мы их все отслеживаем. Потому что они тоже формируют некую картину вокруг того, как проходят выборы. Мы приезжаем в регион и по конкретному факту нарушения выезжаем на место и смотрим — есть это нарушение или нет. Если сообщение о незаконной агитации – если оно действительно там есть — то пишем соответствующее заявление в избирательную комиссию. Если видим, что нет, то фотографируем, выкладываем к себе на сайт и говорим: «Простите, нет нарушения», — объясняет принцип работы наблюдателей федеральный координатор НОМ, сопредседатель движения «Россия выбирает» Елена Бабченкова.