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Появилось видео подготовки к открытию городского парка «Патриот» в Энгельсе
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    Появилось видео подготовки к открытию городского парка «Патриот» в Энгельсе

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    Появилось видео подготовки к открытию городского парка «Патриот» в Энгельсе

    Энгельс, 9 августа. В городе Энгельс Саратовской области развернуты работы по подготовке нового городского парка «Патриот» к открытию. В распоряжении Федерального агентства новостей оказалось видео с места подготовительных мероприятий.

    На кадрах видео запечатлены работы по облагораживанию территории. В парке строят землянки и уже завезли военную технику, в том числе танки и самолеты, которые будут выставлены для посетителей.

    Как стало известно, двери парка распахнут для жителей и гостей Энгельса 25 августа.

    Автор: Екатерина Кухарева
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