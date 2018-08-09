Появилось видео подготовки к открытию городского парка «Патриот» в Энгельсе

Энгельс, 9 августа. В городе Энгельс Саратовской области развернуты работы по подготовке нового городского парка «Патриот» к открытию. В распоряжении Федерального агентства новостей оказалось видео с места подготовительных мероприятий.

На кадрах видео запечатлены работы по облагораживанию территории. В парке строят землянки и уже завезли военную технику, в том числе танки и самолеты, которые будут выставлены для посетителей.

Как стало известно, двери парка распахнут для жителей и гостей Энгельса 25 августа.