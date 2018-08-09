«Не рассказывайте нам об экологической катастрофе»: в Киеве «отменили» засуху в Крыму

Киев, 9 августа. Постоянный представитель президента Украины Борис Бабин «отменил» засуху в Крыму. Сообщения о проблемах с водой на полуострове он назвал «российской пропагандой» и заявил, что Крым якобы возвращается к своему естественному состоянию.

Засуха на полуострове началась после того, как Киев перекрыл Северо-Крымский канал. Власти республики в пяти районах Крыма ввели режим чрезвычайной ситуации. Однако, по мнению Бабина, данные сообщения являются «российской пропагандой», которая якобы должна стать фоном для того, чтобы Украина «дала воду».

«Это российская пропаганда, которая должна служить фоном для того, чтобы мы дали воду», — сказал Бабин в эфире телеканала «Прямой».

Украинских блогеров и должностных лиц, которые говорят об экологической катастрофе в Крыму постпред украинского президента назвал «проплаченными людьми». Он заявил, что Северо-Крымский канал является искусственным сооружением, поэтому его перекрытие якобы не могло стать причиной чрезвычайной ситуации.

«Это не природный объект. Если мы даже представим, что там изменилась ситуация со средой… Это просто возвращение к естественному состоянию. Уважаемые, не рассказывайте нам об экологической катастрофе», — выразил мнение Бабин.

При этом, по мнению Бабина, перекрытие Северо-Крымского канала «создало экономические проблемы России». Он предположил, что без украинского канала РФ якобы не может заниматься в Крыму животноводством, выращивать твердые сорта пшеницы, производить титан и разворачивать производство других товаров двойного назначения.

В таком контексте Бабин назвал ситуацию вокруг канала исполнением призыва украинского президента Петра Порошенко, который заявил, что Крым нужно сделать «токсичным» для россиян.

Ранее эксперты отмечали, что перекрытием Северо-Крымского канала Украина хотела нанести урон российскому сельскому хозяйству. Однако в РФ нашли выход из сложившейся ситуации. Как сообщал первый замглавы Минсельхоза России Джамбулат Хатуов, в Крыму сегодня успешно реализуется программа развития мелиорации.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором более 95% местных жителей проголосовали за воссоединение с РФ. Однако Киев и ряд западных государств результатов народного волеизъявления не признают. Украина продолжает утверждать, что Крым якобы является украинской территорией.

Россия неоднократно подчеркивала, что полуостров был включен в состав РФ демократическим путем, а вопрос о статусе Крыма окончательно закрыт.