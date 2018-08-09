Российские врачи оказали помощь американцу, добравшемуся на лодке до Чукотки

Москва, 9 августа. Российские врачи провели обследование американского путешественника Джона Мартина, который добрался до побережья Чукотки в одноместной лодке. Об этом в четверг заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Джон Мартин вышел в открытое море и заблудился на своей лодке. В ходе комплексного обследования в больнице ему была оказана медицинская помощь», — отметила она.

Напомним, что Мартин вышел в открытое море во время путешествия по реке Юкон на Аляске. Американец собирался доплыть до Китая, однако из-за плохих погодных условий сбился с курса, после чего его лодку прибило к побережью Чукотки. При себе у мореплавателя были только карта и компас. Питаться ему приходилось соком и юколой — сушено-вяленым мясом.

Его задержали 1 августа в селе Лаврентия. Американец был доставлен в Анадырь для разбирательства. Мужчине потребовалось лечение, в том числе медикаментозное.