Сирия на грани войны в Идлибе: как боевики готовятся атаковать правительственные войска
Обстановка в Идлибе накаляется с каждым днем. Боевики не только отвергают путь политического урегулирования, но и делают все возможное, чтобы превратить замороженный конфликт в горячую точку на карте Сирии. В причинах и возможных последствиях ситуации на территории зоны деэскалации «Идлиб» — попытался разобраться ФАН.
Новый Хан-Шейхун
Как ранее сообщала газета Telegraph, британские инструкторы из частной военной компании «Олива» провели двухнедельный тренинг с представителями «гражданской самообороны» («Белые каски») и медучреждений провинции Идлиб. Тема занятий была заявлена как «подготовка к действиям в условиях применения отравляющих веществ». Известно, что именно такого рода «подготовка» предшествовала провокации боевиков и «Белых касок» в Хан-Шейхуне в апреле прошлого года.
Теперь, в составе гуманитарного конвоя, направленного аккредитованными на территории Турции зарубежными организациями, «подготовленные» к проведению химпровокаций «специалисты» прибыли в другой город провинции Идлиб — Джиср-аш-Шугур. Как и Хан-Шейхун, он находится на стратегическом перекрестке. К западу от Джиср-аш-Шугура расположено ведущее через горы шоссе на Латакию, к югу — долина Эль-Габ, где сконцентрированы значительные силы боевиков. Как и в Хан-Шейхуне, в Джиср-аш-Шугуре находятся базы и опорные пункты джихадистов террористического альянса «Хайат Тахрир аш-Шам» и союзной ему «Исламской партии Туркестана».
Это делает Джиср аш-Шугур очевидной целью для ударов сирийской авиации в случае эскалации обстановки. О том, что радикалы в Идлибе ведут именно к такому сценарию, говорят факты: создание наступательных группировок на северо-востоке Латакии, севере Хамы и западе Алеппо, репрессии против сторонников политического диалога с правительством, участившиеся обстрелы и ночные нападения на позиции сирийских войск на линии соприкосновения сторон.
Столкнуть Россию и Турцию
На цель таких действий, а также на заказчиков обострения обстановки косвенно указал «спикер» группировки «Ахрар Аш-Шам» Хусам Салама в своем интервью для СМИ боевиков 8 августа. Заявления Саламы размещены на пропагандистском ресурсе группировки «Джебхат Тахрир Сурия», созданной ранее на основе «Ахрар Аш-Шам» и «Нур ад-Дин Аз-Зенки».
В частности, Салама утверждает, что мир с «дамасским режимом» невозможен, боевики смогли воспользоваться временем, которое им предоставило создание зоны деэскалации и теперь готовы к активным боевым действиям против правительственных сил. Характерно отношение Саламы к Турции. По его словам, она не сможет помешать боевикам воевать против «режима и русских».
Учитывая, что «Ахрар Аш-Шам» и в целом «Джебхат Тахрир Сурия» получают финансирование из Саудовской Аравии, становится понятным, что в срыве режима деэскалации в Идлибе и столкновении друг с другом его гарантов — Турции и России — прямо заинтересован Запад, недовольный отходом Анкары от НАТО, и монархий Персидского залива.
Тем более интересанты обострения в Идлибе недовольны налаживанием российско-турецких отношений в экономике. Турецкое руководство при этом оказалось в заложниках собственной политики на сирийском направлении. Стремясь создать свой протекторат на севере Сирии, турки позиционировали себя как покровителей оппозиции светскому Дамаску со стороны суннитских фундаменталистов и поддержали радикальные группировки как инструмент в борьбе с сирийскими властями. Дистанцироваться от захвативших власть в Идлибе радикалов Турции теперь непросто.
Повторение истории
Все это говорит о том, что в ближайшее время, в преддверии активизации террористических группировок для последней попытки сорвать политическое урегулирование сирийского конфликта, возможно проведение боевиками очередных провокаций с участием «Белых касок».
Стоит вспомнить, что инцидент с инсценировкой «Джабхат Ан-Нусрой» «химатаки» правительственных сил в Хан-Шейхуне предшествовал наступлению боевиков на Хаму в мае 2017-го года. Вполне вероятно, что и сейчас лидеры террористов используют обвинения против Дамаска в применении химоружия для оправдания собственных нападений. Сирийские СМИ со ссылкой на данные спецслужб уже сообщали о прибытии через границу с Турцией на территорию Идлибской провинции грузовиков с грузом отравляющих веществ. Вот и теперь, ссылаясь на источники среди местных жителей, популярное новостное агентство «Дамаск сейчас» указало на присутствие в составе конвоя, доставившего в Джиср-Эш-Шугур «Белых касок», людей в костюмах химзащиты, сопровождавших некий особый груз.
Перспективы конфликта
Директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) обратил внимание на то, что в зоне деэскалации «Идлиб» сейчас кроме непосредственных провокаций правительственных войск идут чистки среди самих боевиков.
«Уничтожаются группировки, не согласные с той политикой, которой придерживается, например, «Ахрар аш-Шам». Менее радикальные полевые командиры заменяются более радикальными. Понятно, что в этой ситуации говорить о том, что эта зона деэскалации долго просуществует, не приходится. И сирийские официальные власти в лице ряда своих представителей заявляли, что следующей проблемой, которую будут решать сирийские войска, станет северо-запад Сирии», — напомнил собеседник ФАН.
Политолог отметил, что нынешние действия боевиков говорят о том, что именно они выступят в роли провокатора и зачинщика данного конфликта.
«Если Турция сможет предотвратить данные провокации, то — честь ей и хвала. Если этого не произойдет и провокация состоится, то конфликта между Россией и Турцией все равно не будет. Это проблема боевиков, которые не согласились с теми гарантиями, которые давало им турецкое руководство. Это боевики вышли из-под контроля Турции, это они ее предали, а ни в коем случае не Россия», — подчеркнул Дмитрий Солонников.
Эксперт считает, что информационные провокации со стороны «Белых касок» тоже будут наверняка.
«Понятно, почему это сейчас начинается. Международная большая заваруха, международная новая провокация сейчас очень выгодна западному миру, который стоит в ожидании «промежуточных выборов выборов» в США. Они пройдут через три месяца, и за эти три месяца американцы должны показать, как будет выглядеть западный мир в ближайшем будущем. И тут половить рыбку в мутной воде заинтересованы многие. Новый разгоревшийся конфликт в Сирии — это та мутная вода на Ближнем Востоке, чтобы решить свои интересы. Поэтому провокации правительственных войск возможны, как информационные, так и военные. То, что Турция справится с этим положением — не факт. Скорее нет, чем да. Ну, а дальше мы увидим новую горячую точку на севере Сирии. Официальный Дамаск к этому готов», — подытожил Дмитрий Солонников.