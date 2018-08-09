Сирия на грани войны в Идлибе: как боевики готовятся атаковать правительственные войска

Обстановка в Идлибе накаляется с каждым днем. Боевики не только отвергают путь политического урегулирования, но и делают все возможное, чтобы превратить замороженный конфликт в горячую точку на карте Сирии. В причинах и возможных последствиях ситуации на территории зоны деэскалации «Идлиб» — попытался разобраться ФАН.

Новый Хан-Шейхун

Как ранее сообщала газета Telegraph, британские инструкторы из частной военной компании «Олива» провели двухнедельный тренинг с представителями «гражданской самообороны» («Белые каски») и медучреждений провинции Идлиб. Тема занятий была заявлена как «подготовка к действиям в условиях применения отравляющих веществ». Известно, что именно такого рода «подготовка» предшествовала провокации боевиков и «Белых касок» в Хан-Шейхуне в апреле прошлого года.

Теперь, в составе гуманитарного конвоя, направленного аккредитованными на территории Турции зарубежными организациями, «подготовленные» к проведению химпровокаций «специалисты» прибыли в другой город провинции Идлиб — Джиср-аш-Шугур. Как и Хан-Шейхун, он находится на стратегическом перекрестке. К западу от Джиср-аш-Шугура расположено ведущее через горы шоссе на Латакию, к югу — долина Эль-Габ, где сконцентрированы значительные силы боевиков. Как и в Хан-Шейхуне, в Джиср-аш-Шугуре находятся базы и опорные пункты джихадистов террористического альянса «Хайат Тахрир аш-Шам» и союзной ему «Исламской партии Туркестана».

Это делает Джиср аш-Шугур очевидной целью для ударов сирийской авиации в случае эскалации обстановки. О том, что радикалы в Идлибе ведут именно к такому сценарию, говорят факты: создание наступательных группировок на северо-востоке Латакии, севере Хамы и западе Алеппо, репрессии против сторонников политического диалога с правительством, участившиеся обстрелы и ночные нападения на позиции сирийских войск на линии соприкосновения сторон.

Столкнуть Россию и Турцию

На цель таких действий, а также на заказчиков обострения обстановки косвенно указал «спикер» группировки «Ахрар Аш-Шам» Хусам Салама в своем интервью для СМИ боевиков 8 августа. Заявления Саламы размещены на пропагандистском ресурсе группировки «Джебхат Тахрир Сурия», созданной ранее на основе «Ахрар Аш-Шам» и «Нур ад-Дин Аз-Зенки».

В частности, Салама утверждает, что мир с «дамасским режимом» невозможен, боевики смогли воспользоваться временем, которое им предоставило создание зоны деэскалации и теперь готовы к активным боевым действиям против правительственных сил. Характерно отношение Саламы к Турции. По его словам, она не сможет помешать боевикам воевать против «режима и русских».

Учитывая, что «Ахрар Аш-Шам» и в целом «Джебхат Тахрир Сурия» получают финансирование из Саудовской Аравии, становится понятным, что в срыве режима деэскалации в Идлибе и столкновении друг с другом его гарантов — Турции и России — прямо заинтересован Запад, недовольный отходом Анкары от НАТО, и монархий Персидского залива.

Тем более интересанты обострения в Идлибе недовольны налаживанием российско-турецких отношений в экономике. Турецкое руководство при этом оказалось в заложниках собственной политики на сирийском направлении. Стремясь создать свой протекторат на севере Сирии, турки позиционировали себя как покровителей оппозиции светскому Дамаску со стороны суннитских фундаменталистов и поддержали радикальные группировки как инструмент в борьбе с сирийскими властями. Дистанцироваться от захвативших власть в Идлибе радикалов Турции теперь непросто.

Повторение истории

Все это говорит о том, что в ближайшее время, в преддверии активизации террористических группировок для последней попытки сорвать политическое урегулирование сирийского конфликта, возможно проведение боевиками очередных провокаций с участием «Белых касок».

Стоит вспомнить, что инцидент с инсценировкой «Джабхат Ан-Нусрой» «химатаки» правительственных сил в Хан-Шейхуне предшествовал наступлению боевиков на Хаму в мае 2017-го года. Вполне вероятно, что и сейчас лидеры террористов используют обвинения против Дамаска в применении химоружия для оправдания собственных нападений. Сирийские СМИ со ссылкой на данные спецслужб уже сообщали о прибытии через границу с Турцией на территорию Идлибской провинции грузовиков с грузом отравляющих веществ. Вот и теперь, ссылаясь на источники среди местных жителей, популярное новостное агентство «Дамаск сейчас» указало на присутствие в составе конвоя, доставившего в Джиср-Эш-Шугур «Белых касок», людей в костюмах химзащиты, сопровождавших некий особый груз.

Перспективы конфликта

Директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) обратил внимание на то, что в зоне деэскалации «Идлиб» сейчас кроме непосредственных провокаций правительственных войск идут чистки среди самих боевиков.

«Уничтожаются группировки, не согласные с той политикой, которой придерживается, например, «Ахрар аш-Шам». Менее радикальные полевые командиры заменяются более радикальными. Понятно, что в этой ситуации говорить о том, что эта зона деэскалации долго просуществует, не приходится. И сирийские официальные власти в лице ряда своих представителей заявляли, что следующей проблемой, которую будут решать сирийские войска, станет северо-запад Сирии», — напомнил собеседник ФАН.

Политолог отметил, что нынешние действия боевиков говорят о том, что именно они выступят в роли провокатора и зачинщика данного конфликта.

«Если Турция сможет предотвратить данные провокации, то — честь ей и хвала. Если этого не произойдет и провокация состоится, то конфликта между Россией и Турцией все равно не будет. Это проблема боевиков, которые не согласились с теми гарантиями, которые давало им турецкое руководство. Это боевики вышли из-под контроля Турции, это они ее предали, а ни в коем случае не Россия», — подчеркнул Дмитрий Солонников.

Эксперт считает, что информационные провокации со стороны «Белых касок» тоже будут наверняка.