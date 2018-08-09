Захарова рассказала, каким будет ответ РФ на новые санкции США

Москва, 9 августа. Россия решит вопрос об ответе на новые санкции США после того, как станет ясно, какие именно ограничения введет Вашингтон, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Обсуждая вопрос американских санкций против РФ в связи с так называемым «делом Скрипалей», Захарова отметила, что санкционная политика — «конек целой отрасли лоббистов Вашингтона».

«Можно говорить о классическом сговоре между элитами США и Великобритании, — предположила она. — В этом сговоре это [решение о вводе санкций] все и происходит. Это не имеет отношения к расследованию [«дела Скрипалей»], к тому, что там [в Солсбери] произошло».

Журналисты также поинтересовались у дипломата, будет ли Москва со своей стороны вводить санкции против США.

«По санкциям: речь идет исключительно об ответных мерах. Какими они будут? Станет ясно позже. [Они будут] против конкретных санкций США», — пояснила представитель МИД РФ.

4 марта в Солсбери были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Лондон обвинил РФ в якобы причастности к этому инциденту, однако никаких доказательств представить так и не смог. Москва в свою очередь все обвинения отвергла и назвала их голословными. Лондон также отказался от предложении России помочь в расследовании этого дела.

Накануне стало известно, что США хотят с 22 августа ввести санкции против РФ в связи с «делом Скрипалей». Захарова расценила этот шаг Вашингтона как давление на следствие.