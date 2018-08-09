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Москва призвала палестинцев и израильтян не допустить эскалации конфликта
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    Москва призвала палестинцев и израильтян не допустить эскалации конфликта

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    Москва призвала палестинцев и израильтян не допустить эскалации конфликта

    Москва, 9 августа. Россия обеспокоена обменом ударами между Израилем и сектором Газа и призывает палестинцев и израильтян не допустить эскалации конфликта, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Она напомнила, что 8 и 9 августа палестинцы выпустили по территории Израиля более 150 ракет, в ответ самолеты ВВС Израиля нанесли удар по 140 объектам в секторе Газа.

    «В Москве выражают обеспокоенность этой опасной эскалации. Призываю палестинцев и израильтян проявить сдержанность и предпринять меры, чтобы избежать эскалации конфликта», — сказала Захарова.

    В настоящее время над долгосрочной сделкой между Палестиной и Израилем продолжают работать Египет и ООН. Ранее был представлен проект соглашения, в котором Израилю предлагается ослабить блокады сектора Газа в обмен на прекращение атак со стороны палестинцев.

    Автор: Герман Парло
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