Москва призвала палестинцев и израильтян не допустить эскалации конфликта

Москва, 9 августа. Россия обеспокоена обменом ударами между Израилем и сектором Газа и призывает палестинцев и израильтян не допустить эскалации конфликта, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что 8 и 9 августа палестинцы выпустили по территории Израиля более 150 ракет, в ответ самолеты ВВС Израиля нанесли удар по 140 объектам в секторе Газа.

«В Москве выражают обеспокоенность этой опасной эскалации. Призываю палестинцев и израильтян проявить сдержанность и предпринять меры, чтобы избежать эскалации конфликта», — сказала Захарова.

В настоящее время над долгосрочной сделкой между Палестиной и Израилем продолжают работать Египет и ООН. Ранее был представлен проект соглашения, в котором Израилю предлагается ослабить блокады сектора Газа в обмен на прекращение атак со стороны палестинцев.