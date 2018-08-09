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Диковато и противно: российских туристок ужаснуло отношение тунисцев к «белым женщинам»
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    Диковато и противно: российских туристок ужаснуло отношение тунисцев к «белым женщинам»

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    Диковато и противно: российских туристок ужаснуло отношение тунисцев к «белым женщинам»

    Тунис, 9 августа. Помимо антисанитарии и запустения городов иностранных путешественников ужасает в североафриканском Тунисе отношение местных мужчин к европейским женщинам. Об этом рассказали российские туристки.

    Государство привлекает туристов со всего мира низкими ценами на путевки и красочным побережьем Средиземного моря. Однако встречают на месте путешественников сильная жара и улицы, заваленные мусором.

    Слабый пол ужасает нездоровое отношение мужской половины Туниса к «белым женщинам», которое проявляется в оскорбительных репликах и настойчивом преследовании, передает «Политика Сегодня».

    «Каждый считает необходимым крикнуть «гуд эс, гуд пуси» и предложить секс. Как-то это все диковато было и противно», — поделились впечатлениями российские туристки.

    В то же время работа сотрудников правоохранительных органов не отличается качеством. Так, туристам приходится не терять бдительность и даже убегать от особо настойчивых местных жителей.

    Ранее корреспонденты Федерального агентства новостей после поездки в североафриканскую страну рассказали о дороговизне местного общественного транспорта и таксистах, которые отчаянно «мухлюют» со счетчиками. Более того, в стране активно промышляют карманники, из-за чего становится опасным перемещение по улицам городов Туниса.

    Автор: Екатерина Кухарева
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