Диковато и противно: российских туристок ужаснуло отношение тунисцев к «белым женщинам»

Тунис, 9 августа. Помимо антисанитарии и запустения городов иностранных путешественников ужасает в североафриканском Тунисе отношение местных мужчин к европейским женщинам. Об этом рассказали российские туристки.

Государство привлекает туристов со всего мира низкими ценами на путевки и красочным побережьем Средиземного моря. Однако встречают на месте путешественников сильная жара и улицы, заваленные мусором.

Слабый пол ужасает нездоровое отношение мужской половины Туниса к «белым женщинам», которое проявляется в оскорбительных репликах и настойчивом преследовании, передает «Политика Сегодня».

«Каждый считает необходимым крикнуть «гуд эс, гуд пуси» и предложить секс. Как-то это все диковато было и противно», — поделились впечатлениями российские туристки.

В то же время работа сотрудников правоохранительных органов не отличается качеством. Так, туристам приходится не терять бдительность и даже убегать от особо настойчивых местных жителей.

Ранее корреспонденты Федерального агентства новостей после поездки в североафриканскую страну рассказали о дороговизне местного общественного транспорта и таксистах, которые отчаянно «мухлюют» со счетчиками. Более того, в стране активно промышляют карманники, из-за чего становится опасным перемещение по улицам городов Туниса.