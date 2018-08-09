Сирия новости 9 августа 19.30: междоусобицы боевиков в Алеппо, курды казнили протурецкого радикала в Африне

Сирия, 9 августа. На западе Алеппо возобновились вооруженные стычки между боевиками. САА продолжает разведывательную миссию в Идлибе. Курды опубликовали видеозапись с убийством протурецкого радикала в Африне, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают разминировать территории на юго-западе Даръа; ведут разведывательную работу в Идлибе.

«Исламское государство»1: отбило у курдов нефтяную скважину на юго-востоке Дейр-эз-Зора; атаковало позиции САА к северу от Абу Кемаля в провинции Дейр-эз-Зор.

«Тахрир Аш-Шам»: организовала засаду на «Джебхат Тахрир Сурию» в западной части Алеппо.

«Исламская партия Туркестана»: потеряла трех боевиков в результате ударов САА на севере Хамы.

Курды: опубликовали видеозапись с убийством одного из протурецких радикалов в кантоне Африн в провинции Алеппо.

Провинция Алеппо

Радикалы Отрядов народной самообороны (YPG) не прекращают подпольную деятельность в районах, оккупированных «Сирийской свободной армией» (ССА). Курдские источники обнародовали видеозапись, на которой запечатлено убийство одного из боевиков вооруженной оппозиции, попавшего в плен. Известно, что исламист был захвачен курдами неподалеку от населенного пункта Джандарис, расположенного на юго-западе кантона. Убитый — Ахмад Мохаммед Аль-Хамдан родом из города Хомс — являлся членом группировки «Файлак Аш-Шам». Как передает агентство новостей Al Masdar News, в рамках операции «Гнев оливок» члены курдских вооруженных формирований уже уничтожили десятки протурецких радикалов, кроме того, также есть жертвы и среди мирных жителей Африна. Напомним, YPG приступили к организации налетов на подконтрольных ССА территориях после того, как лишились Африна в результате операции Турции и «свободной армии» под названием «Оливковая ветвь».

В западной части региона вновь вспыхнули междоусобные стычки между двумя антиправительственными формированиями — «Хайят Тахрир Аш-Шам» и «Джебхат Тахрир Сурия». Как передают военные источники AMN, исламисты «Ан-Нусры»*** организовали засаду, подняв флаг САР в районе магистрали М5. В тот момент, когда радикалы «Тахрир Сурии» попытались снять государственную символику, члены «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 активировали взрывное устройство. Позднее на место происшествия прибыли дополнительные отряды «Тахрир Сурии», которые, в свою очередь, попали под обстрел «Ан-Нусры». Это привело к гибели нескольких исламистов группировки «Нур Ад-Дин Аз-Зенки», состоящих в числе «Тахрир Сурии». Более подробные сведения в настоящий момент уточняются.

Провинция Дейр-эз-Зор

В юго-восточной части провинции возобновились вооруженные столкновения между террористами «Исламского государства» и Демократическими силами Сирии**** (SDF). Twitter-канал (DeirEzzor24) передает, что боевики террористической группировки взяли под контроль нефтяную скважину «Аль-Малях», отбив данные территории у курдских отрядов.

В то же время джихадисты предприняли попытку атаковать позиции Сирийской арабской армии (САА) на противоположном берегу Евфрата к северу от города Абу Кемаль, передает тот же военный источник. Тем не менее никаких данных о потерях со стороны правительственных сил не поступало.

Провинция Даръа

Сирийская арабская армия (САА) продолжает обследовать территории на юго-западе провинции Даръа. Саперы войск САР обезвреживают бомбы и СВУ, оставленные исламистами террористической группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», связанной с «Исламским государством», в то время как части САА осуществляют поиск оставшихся боевиков. Согласно информации новостного портала Al Masdar News, у границы с Израилем в районе Голанских высот все еще могут скрываться террористы, которым удалось бежать во время наступления правительственных сил. Напомним, военная операция по освобождению провинций Даръа и Эль-Кунейтра была завершена в конце прошлого месяца после зачистки районов в долине реки Ярмук. Многие населенные пункты удалось занять, избежав кровопролитных столкновений, благодаря усилиям сотрудников российского Центра по примирению враждующих сторон, при посредничестве которых велись мирные переговоры с боевиками.

Провинция Идлиб

Новостной портал Al Masdar News передает, что источники, связанные с элитным подразделением «Тигры», сообщили об успехах разведывательной миссии САА в Идлибе. Один из агентов сил САР опубликовал видеозапись, на которой запечатлены военные базы джихадистов «Хайят Тахрир Аш-Шам», расположенные в городе Харим в северной части провинции. Отмечается, что укрепления боевиков находятся под наблюдением Сирийской арабской армии (САА), что позволяет рассчитывать на преимущество. Исламисты, в свою очередь, продолжают провоцировать правительственные силы, проводя задержания боевиков, согласных пойти на мирные переговоры с сирийскими властями.

Провинция Хама

Стало известно о первых результатах обстрела Сирийской арабской армией (САА) опорных пунктов боевиков на севере Хамы. Как передает на своей странице в Twitter военный источник (RabeaKalawandy), под огнем артиллерии САА недалеко от населенного пункта Аль-Мансура были уничтожены как минимум три боевика группировки «Исламская партия Туркестана». Тем временем армия САР продолжает вести огонь по опорным пунктам союзных формирований «Хайат Тахрир Аш-Шам» и «Джейш Аль-Изза» в районе Аль-Латаминского выступа. Напомним, вооруженные стычки на данных территориях возобновились после провокационных обстрелов со стороны радикалов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)