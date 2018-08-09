ФАН публикует видео обысков в московском офисе «Открытой России»

Москва, 9 августа. Сотрудники Следственного комитета России, которые участвовали в обыске московского офиса «Открытой России», вынесли из здания шесть запечатанных сумок и коробок. Федеральное агентство новостей публикует видео с места событий.

На кадрах можно заметить, как вынесенные вещи грузят в машину УАЗ. Сотрудников офиса пока что внутрь не пускают. На месте присутствуют представители следственной группы, журналисты, адвокат и секретарь «Открытой России».

Как передает корреспондент ФАН, обыск шел полтора часа. Следователи изъяли листовки с осужденным в России украинским режиссером Олегом Сенцовым, сувенирную продукцию «Открытой России», материалы, имеющие отношение к выборам в Щербинке, а также плакаты и визитки к чемпионату мира по футболу. Кроме того, правоохранительные органы забрали один офисный компьютер.

Ранее сообщалось, что сотрудники Следственного комитета пришли с обысками в московский офис неформальной общественной организации «Открытая Россия», которую ранее возглавлял экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский. Предполагается, что обыски связаны с делом ЮКОСа.