Санкт-Петербург, 9 августа. Заслуженный художник РФ Никас Сафронов рассказал, при каком условии готов нарисовать портрет лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

Так, отвечая на вопрос, стал бы он рисовать портрет бывшего премьер-министра Украины, которая сейчас метит в президентское кресло, художник отметил, что готов сделать это только за деньги.

«Хотя никто не знает, может завтра мы встретимся, я увлекусь, влюблюсь и захочу посвятить ей свое творчество», — пояснил Сафонов.

Он указал на то, что все возможно и не нужно ничего загадывать.

«Может как у Булгакова, Аннушка разлила подсолнечное масло», — отметил художник.

Сафронов добавил, что не стал бы писать портрет Типошенко по своему желанию, передает Пятый канал.

Напомним, ранее самый известный живописец страны поделился с ФАН своим мнением о том, против кого оборачивается западная антироссийская истерия на самом деле.