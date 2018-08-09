Меню
Общество
Как у Булгакова: Никас Сафронов рассказал, при каких условиях написал бы портрет Тимошенко
Общество
Суд Петербурга вынес решение о возобновлении работы «Питерлэнда»
Следующая новость
Загрузка...

    Как у Булгакова: Никас Сафронов рассказал, при каких условиях написал бы портрет Тимошенко

    199

    Как у Булгакова: Никас Сафронов рассказал, при каких условиях написал бы портрет Тимошенко

    Санкт-Петербург, 9 августа. Заслуженный художник РФ Никас Сафронов рассказал, при каком условии готов нарисовать портрет лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

    Так, отвечая на вопрос, стал бы он рисовать портрет бывшего премьер-министра Украины, которая сейчас метит в президентское кресло, художник отметил, что готов сделать это только за деньги.

    «Хотя никто не знает, может завтра мы встретимся, я увлекусь, влюблюсь и захочу посвятить ей свое творчество», — пояснил Сафонов.

    Он указал на то, что все возможно и не нужно ничего загадывать. 

    «Может как у Булгакова, Аннушка разлила подсолнечное масло», — отметил художник.

    Сафронов добавил, что не стал бы писать портрет Типошенко по своему желанию, передает Пятый канал.

    Как у Булгакова: Никас Сафронов рассказал, при каких условиях написал бы портрет Тимошенко

    Напомним, ранее самый известный живописец страны поделился с ФАН своим мнением о том, против кого оборачивается западная антироссийская истерия на самом деле. 

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.