Захарова призвала Британию к ответу по «делу Скрипалей»

Лондон, 9 августа. Британия оставляет без ответа многие вопросы по так называемому «делу Скрипалей», заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Захарова обратила внимание на заявление лондонская полиции об инциденте в Эймсбери. Она отметила, что оно было первым за три недели. Кроме того, оно было сделано при участии лаборатории в Портон-Дауне.

«Это пока замкнутая карусель, на которой ездит следствие, правительство Великобритании и эта покрытая мраком лаборатория. И выхода из нее нет», — заметила российский дипломат.

Представитель МИД РФ подчеркнула тот факт, что оба инцидента — в Солсбери и в Эймсбери — произошли в непосредственной близости от лаборатории. Она отметила, что в связи с этим возникает много вопросов, ведь пострадавшие были отравлены якобы химическим веществом.

«Вопрос не праздный. Это вопрос, которым нужно заниматься. Нужно давать ответы на вопросы международного сообщества», — обратилась она к Британии.

Однако Лондон отказывается отвечать на конкретные вопросы экспертов, ссылаясь на секретность, заметила Захарова.

«Потому что это — «вопросы национальной безопасности Великобритании», — пояснила она.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Лондон выступил с заявлением, что Россия якобы может быть причастна к этому инциденту, однако никаких доказательств представить в Англии так и не смогли. Москва в свою очередь все обвинения отвергла и назвала их голословными. Россия предложила Лондону свою помощь в расследовании произошедшего, однако Британия так и не приняла это предложение. Кроме того, Лондон отказался предоставить РФ данные по этому делу.