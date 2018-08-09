В Госдепе США прояснили ситуацию с санкциями против «Аэрофлота»

Вашингтон, 9 августа. Новые санкции США против России могут затронуть авиакомпанию «Аэрофлот» в части поставок продукции двойного назначения. Об этом заявил представитель госдепартамента США.

По его словам, Вашингтон не намерен вводить прямые санкции против российской авиакомпании «Аэрофлот», однако ограничительные меры затронут поставки товаров и оборудования двойного назначения.

«Если кто-либо из «Аэрофлота» обратится за лицензией на поставку товаров, которые попадают под контроль, тогда, я думаю, это попадет под презумпцию отказа», — предположил представитель госдепа.

Он также добавил, что в настоящее время нет точных данных относительно ограничительных мер в отношении «Аэрофлота», однако окончательное решение будет зависеть от потребностей российской компании в американских товарах двойного назначения.

Накануне Вашингтон объявил о новых санкциях против России ​​​. По данным американских СМИ, первый пакет санкций предполагает запрет на экспорт в Россию товаров двойного назначения и другие ограничения. Второй пакет санкций предполагает блокирование долларовых расчетов российских банков, а также запрет на осуществление операций с новым российским госдолгом для резидентов США.