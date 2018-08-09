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Сирия: саперы обезвредили в Хомсе почти 50 взрывоопасных предметов за сутки
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    Сирия: саперы обезвредили в Хомсе почти 50 взрывоопасных предметов за сутки

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    Сирия: саперы обезвредили в Хомсе почти 50 взрывоопасных предметов за сутки

    Москва, 9 августа. Саперы обезвредили за сутки около 50 взрывоопасных предметов в провинции Хомс Сирийской Арабской Республики (САР). Об этом говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

    Инженерные подразделения разминировали три гектара территорий населенных пунктов провинции Хомс, а также десять зданий и два километра дорог.

    «Обнаружены и уничтожены 47 взрывоопасных предметов (ВОП), в том числе восемь самодельных взрывных устройств (СВУ)», — говорится в бюллетене.

    По последним данным, в сирийской провинции разминировано свыше 208 гектаров территории, 665 зданий и сооружений, более 40 километров дорог. Саперы обнаружили и ликвидировали почти 7 тысяч взрывоопасных предметов, в числе которых более 2 тысяч самодельных взрывных устройств.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о положительной динамике в развитии ситуации на территории Сирии, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    Автор: Екатерина Кухарева
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