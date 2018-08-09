Госдеп США рассказал, кого коснутся новые антироссийские санкции

Брюссель, 9 августа. Новые санкции Соединенных Штатов затронут экспорт некоторых американских услуг и товаров, о чем сообщил представитель государственного департамента США высокого ранга.

«Ограничительные меры затронут многие высокотехнологические сферы включая электронику и коммуникации, лазеры, сенсоры, а также продвинутые технологии переработки нефти и газа», — сказал он в ходе телефонного брифинга для европейских журналистов, который был организован американским посольством в Брюсселе.

Представитель Госдепа также указал на то, что американская сторона не синхронизировала свои новые санкции против России со своими зарубежными партнерами.

«Иностранные союзники США будут сами решать, вводить ли дополнительные санкции в отношении России, в соответствии со своими национальными процедурами», — добавил он.

Ранее в Госдуме РФ назвали это решение США «очередным подтверждением оголтелой русофобской истерии». Министр финансов РФ Антон Силуанов также объяснил, как отреагирует экономика РФ на новые санкции США.