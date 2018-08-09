Меню
Весь мир
Госдеп США рассказал, кого коснутся новые антироссийские санкции
Общество
Новый трехсекционный трамвай «Метелица» выходит на маршрут в Петербурге
Следующая новость
Загрузка...

    Госдеп США рассказал, кого коснутся новые антироссийские санкции

    57

    Госдеп США рассказал, кого коснутся новые антироссийские санкции

    Брюссель, 9 августа. Новые санкции Соединенных Штатов затронут экспорт некоторых американских услуг и товаров, о чем сообщил представитель государственного департамента США высокого ранга. 

    «Ограничительные меры затронут многие высокотехнологические сферы включая электронику и коммуникации, лазеры, сенсоры, а также продвинутые технологии переработки нефти и газа», — сказал он в ходе телефонного брифинга для европейских журналистов, который был организован американским посольством в Брюсселе.

    Представитель Госдепа также указал на то, что американская сторона не синхронизировала свои новые санкции против России со своими зарубежными партнерами. 

    «Иностранные союзники США будут сами решать, вводить ли дополнительные санкции в отношении России, в соответствии со своими национальными процедурами», — добавил он.

    Ранее в Госдуме РФ назвали это решение США «очередным подтверждением оголтелой русофобской истерии». Министр финансов РФ Антон Силуанов также объяснил, как отреагирует экономика РФ на новые санкции США.

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.