Водитель убитых в ЦАР российских журналистов рассказал подробности нападения

Москва, 9 августа. В среду сотрудники посольства РФ в ЦАР провели встречу с руководством жандармерии Центральноафриканской Республики, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова Федеральному агентству новостей.

По ее словам, их ознакомили с известными фактами, позволили поговорить с водителем, который является очевидцем преступления. Как уточнила представитель МИД РФ, из его показаний следует, что россияне 28 июля познакомились с шофером в кафе, предложили сотрудничество. Водитель рассказал, что журналисты попытались попасть в лагерь Мубанга, но получили отказ от солдат ЦАР, так как не имели необходимых документов. Затем они направились в город Бамбари, сделали остановку и побеседовали с местными жителями, попросили водителя поехать в город Декоа, изменив маршрут.

По данным свидетеля, 30 июля в 18.30 их машина была остановлена патрулем, который рекомендовал не ехать далее, поскольку за городом находится неконтролируемая территория. Несмотря на это, по данным Захаровой, россияне продолжили путь, а между 20.00 и 21.00 на них напали.

В МИД РФ добавили, что правоохранительные органы ЦАР продолжают расследование. Как считают в жандармерии, важную информацию могут дать ноутбук и телефон одного из погибших. В ответ на обращение СК РФ глава жандармерии заявил, что органы ЦАР готовы принять российских следователей и организовать выезд на место преступления.

«Фиксируем готовность органов ЦАР к сотрудничеству, удовлетворена тем, как продвигается взаимодействия с властями. МИД держит вопрос на особом контроле», — уточнила Захарова.

Журналисты Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль погибли в ЦАР 30 июля. СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве.