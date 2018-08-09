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Захарова рассказала о психологическом давлении на арестованную в США Бутину
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    Захарова рассказала о психологическом давлении на арестованную в США Бутину

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    Захарова рассказала о психологическом давлении на арестованную в США Бутину

    Москва, 9 августа. Россия продолжит добиваться соблюдения прав арестованной по подозрению в «шпионаже» в США россиянки Марии Бутиной, сообщила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она также рассказала о психологическом давлении на Бутину, с помощью которого в США пытаются добиться от россиянки «признания». 

    Захарова подчеркнула, что Москва держит ситуацию с Бутиной на особом контроле и принимает все меры, чтобы условия содержания россиянки в тюрьме были улучшены. Она напомнила, что на Бутину оказывается психологическое давление, в камере регулярно проводят обыски.

    Официальный представитель МИД РФ обратила внимание, что в отношении других заключенных подобные меры не принимаются. Захарова предположила, что таким способом американская сторона пытается добиться, чтобы Бутина признала свою «вину».

    «Требуем незамедлительно сократить преследование Бутиной и освободить ее. Будем добиваться соблюдения прав Бутиной», — подчеркнула Захарова.

    29-летняя россиянка Мария Бутина была задержана в США 15 июля. Американские власти обвиняют ее в работе незарегистрированным иностранным агентом, они утверждают, что Бутина якобы пыталась проникнуть в компании, оказывающие влияние на политику США. Россиянке грозит до 15 лет лишения свободы.

    По мнению Бутиной, она подверглась преследованию в США за политические взгляды и «не тот цвет волос».

    Автор: Герман Парло
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