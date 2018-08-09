В МИД РФ рассказали о давлении США на следствие по «делу Скрипалей»

Москва, 9 августа. Введение санкций против России по так называемому «делу Скрипалей» является прямым давлением на простых полицейских, которые ведут расследование, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Захарова на брифинге обратила внимание на то, что британские следователи не могут вести независимое расследование по «делу Скрипалей» из-за введения санкций против России в США, несмотря на то, что ни одного доказательства якобы причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери так и не было представлено.

«Вы представляете, что испытывают правоохранители, которые пытаясь осознать, что на самом деле произошло, и в то же время видят, как США принимают санкции, — объяснила дипломат. — О какой вообще независимости следствия может идти речь? Это же прямое давление на ход следствия и на конкретных людей — следователей. Они же понимают, что, если против целых государств так принимают рестрикции, что будет с ними простыми полицейским. Конечно, это прямое давление на них».

Кроме того, российский дипломат указала на распространение различных непроверенных слухов и домыслов в британских СМИ.

«Мы видим на страницах британских СМИ очередной виток пропагандисткой игры, — констатировала Захарова. — Мы пытались посчитать, сколько было выдвинуто версий — не получается. Это сотни версий. Ситуация запутана полностью. Для нас наиболее важна позиция официальная — следственных органов. Они, как мы понимаем, находятся под политическим давлением».

Напомним, Скрипали были отравлены 4 марта этого года. Британская сторона обвинила Россию в якобы причастности к этому нападению, однако никаких доказательств представить не смогла. Москва в свою очередь все обвинения отвергает, называя их голословными. Россия предложила Лондону свою помощь в расследовании произошедшего, однако Британия так и не приняли это предложение, также отказавшись предоставить российской стороне данные по этому делу.